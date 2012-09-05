Внутри Пума выглядит знакомой - в ее интерьере использованы детали интерьера Фиесты. К ним относятся и панель приборов, как будто "выдавленная” навстречу водителю, и органы управления центральной консоли, включая стереомагнитолу, и небольшая "баранка" на три спицы, обшитая кожей. В угоду стилю окантовка панели приборов, центральная консоль и рукоятки открывания дверей выполнены из пластика, по цвету и фактуре поверхности стопроцентно воспроизводящего алюминий. Холодный на ощупь шарик рычага КПП отлит из подлинного алюминия, это приближает интерьер в целом еще ближе к таким ‘чистокровным спортсменам", как Ferrari.

Дабы появиться в таком автомобиле “на людях" я был даже готов пожертвовать комфортом. Сидеть, упершись плечом в боковую стойку, головой - в низкий потолок, а коленями - в "торпедо". Велико же было мое удивление, когда мне не пришлось делать ни того, ни другого, ни третьего. Конечно, сиденье пришлось опустить в нижнее положение и отодвинуть подальше от руля. Но в целом, памятуя о скромных размерах машины, чрезвычайно больших наклонах стоек и покатой крыше, салон можно даже назвать просторным. Абсолютно отсутствует ощущение вынужденной замкнутости в элегантном ящике, а интимная атмосфера внутри создается не по принуждению, а по убеждению. Здесь трудно, наверняка, говорить о бизнесе, зато так легко говорить о любви, ведь глаза вашей спутницы совсем рядом, а волнующий аромат ее духов не исчезает в недрах мощной системы вентиляции с многоступенчатыми фильтрами.

Впрочем последнюю, по всей видимости, делали неисправимые романтики. Иначе чем объяснить тот факт, что удалить запотевание стекол в Пуме - задача архисложная при любом положении рычагов управления режимами микроклимата. Можно включить кондиционер, электрообогрев стекла заднего, стекла переднего!!) - результат неизменен. В общем, сидите и не дышите.