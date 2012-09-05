В середине ноября в Новосибирске состоялись специальные выставки-ярмарки, организованные центром Сибирская Ярмарка: СибОхрана, Пожарные Сибири, СпасСиб и СибСвязь. На них побывал корреспондент Авторевю и хотя, вопреки ожиданиям, автомобилей в экспозиции было всего три, мы нашли немало интересного..

Вначале бронещитки навешивали на задние колеса, но после пришлось от этого отказаться, так как было неудобно проводить техобслуживание, а система подкачки шин на модели 43181 позволяет «компенсировать» даже короткую очередь в колесо.

Теоретически можно переделать любой КамАЗ, но сейчас выпускаются четыре модели: 4x2 и 6x4 грузоподъемностью соответственно 7 и 10 тонн, и полно приводные — на 4 и 10 тонн груза. На полноприводных машинах стоит 8-тонная лебедка с тросом длиной 40 м (в любую сторону); все варианты имеют мощный генератор, могут монтироваться более вместительные топливные баки, а нос Кам АЗов вместо бампера венчает «афганский» сварной таран.

Единственный недостаток машин — аскетичные, как у многих отечественных конструкций, дизайн и интерьер, хотя в отапливаемом отсеке охраны есть спальная полка и места для холодильников. Сегодня за ворота предприятия выходит по 20 машин в месяц — бронированных по самому высокому уровню, «под Калашникова», по цене около 60 млн. рублей за машину. На очереди — КамАЗы с бронекабиной, заказанные для войск ООН; есть у фирмы и «мирная» продукция, специальные КамАЗы для нефтяников.

Если КамАЗ, даже в «доспехах», привычен нашему взгляду, то происхождение второго броневика, изображенного на нашем рисунке, угадать довольно трудно. Это — маленький грузовичок Ford F-250, чистокровный «американец» с дизельной «восьмеркой» под капотом. Обычно поступают иначе, посылая отечественное шасси для переделки за рубеж; Астэйс, наоборот, заключил договор с самим концерном и будет бронировать машину в своих цехах. Весь верх срежут и поставят бронекапсулу; причем кроме варианта, изображенного на рисунке, есть модификации с коробчатым кузовом и скрытым бронированием. Над обликом машины работали дизайнеры КамАЗа, сам же КамАЗ будет проводить ее сервисное обслуживание.