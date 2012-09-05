Желающим организовать безопасные и надежные грузоперевозки Сибирь Контейнер предлагает выгодные условия сотрудничества. Эта ведущая транспортная компания Новосибирска и всей области. Она работает в сферах грузоперевозок и транспортно-экспедиционных услуг уже около двух десятилетий. Поддержание высочайшего стандарта услуг является основной миссией грузоперевозчика. Поэтому многие клиенты Сибирь Контейнер стали ее постоянными партнерами. Транспортная компания https://www.tk-container.ru/ сегодня предлагает заинтересованным заказчикам богатый набор услуг, благодаря которым можно организовать быструю, надежную и безопасную перевозку любых грузов.



Грузоперевозки ЖД компания предлагает контейнерами. Их объем варьируется в диапазоне 20-40 футов. Возможно заказать также смешанный транспорт, например, железнодорожно-водный. Весь процесс планирования, выбора маршрута и погрузки/разгрузки выполняется высококвалифицированными специалистами и логистами компании. Также команда Сибирь Контейнер обеспечивает заказчиков всей необходимой сопроводительной документацией. Поэтому железнодорожные перевозки в Новосибирске сейчас являются наиболее востребованной услугой.



Также Сибирь Контейнер предлагает потенциальным клиентам автомобильные перевозки. Выполняются они специализированными полуприцепами контейнеровозов, а также автотранспорт, объем которого варьируется между показателями 30-70 куб/м. Занимается компания и организацией международных контейнерных перевозок по РФ, Китаю, Европе, СНГ и другим странам. Можно заказать в ТК и доставку негабаритных, сборных грузов. Специалисты грузоперевозчика занимаются таможенным оформлением экспортных или же импортных грузов. Они обеспечат получение необходимой сертификационной документации, согласований или же справок. Отдельно выполняется страхование грузов, благодаря которому каждый заказчик получает финансовую защиту. Еще одним направлением деятельности компании является реализация железнодорожных контейнеров.



Чтобы обеспечить максимально оперативную доставку грузов заказчиков, специалисты компания могут разработать для них персональные маршруты доставки с обязательным контролем передвижения грузов на любом этапе и с сопровождением. Кроме этого они оформят необходимую документацию, в том числе и международную. Таможенное оформление также входит в услугу. Компания дорожит своей клиентурой. Поэтому постоянные заказчики всегда пользуются здесь определенными преимуществами. А новые заказчики могут рассчитывать на доступные тарифы. Цены на услуги компании всегда остаются в разумных рамках.

