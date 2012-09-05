Есть индикаторы, т. е. лампочки или шкалы:

TX/RX — индикация передачи/приема;

POWER SIGNAL — очень хитрые лампочки; они должны показывать мощность сигнала, но у многих раций показывают лишь громкость; настоящие шкалы мощности есть лишь у дорогих Alan и President, и они, как правило, стрелочные;

SWR — КСВ-метр, измеритель коэффициента стоячей волны; в идеале КСВ должен приближаться к единице, тогда вся мощность будет уходить на передачу сигнала. КСВ для автомобильных раций регулируется изменением длины и места крепления антенны. Рации с SWR стоят очень дорого, это опять же некоторые Alan и President.

Вот и все основные различия. Кроме того, есть рации с обычным штекером микрофона (их большинство), а есть — с металлическим, на резьбе. Последний вариант считается удобнее, а контакт надежнее. Металлический штекер имеют: из АМ-стан- ций — только CB-Master, из AM/FM — все Alan, кроме моделей 80 и 100, и все President/Uniden. Но, опять же, это актуально только для снобов-«сибистов».