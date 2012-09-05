Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Швейцарские горки




Швейцарские горки
3 Февраля 2019
Теги: авто

Наконец удалось объединить два традиционных события - выезд в снежный лагерь, который работает уже несколько зим, и Q-test - испытания, на которых итальянские исты работают плечом к плечу с представителями изданий-партнеров Quattroruote со всего мира. Столь яркое событие заслуживало, чтобы и автомобили для теста были подобраны неординарные. Отличный случай сравнить новейшие среднеразмерные кроссоверы - Audi Q5, Mercedes-Benz GLK и Volvo ХС60. Именно они, заодно с хорошо знакомым BMW ХЗ, меняют имидж самого класса кроссоверов - компактные, с умеренным топливным аппетитом. Неудивительно, что новичкам понадобилось совсем немного времени, чтобы завоевать симпатии публики и даже отчасти затмить успех таких признанных старших «коллег», как BMW Х5 или Audi Q7.

К четырем премиум-кроссоверам мы добавили еще четыре модели, которые мало отличаются от них по габаритам, но значительно доступнее по цене: Mitsubishi Outlander XL, Nissan Qashqai+2, Renault Koleos и Subaru Forester. В роли связующего звена между теми и другими выступил Land Rover Freelander 2, который от представителей премиум-группы отличается лишь ценой.

Испытания на снегу мы проводим на давно проверенной площадке недалеко от швейцарского Ульрихена. Рядом с этим городком некогда располагался военный аэродром, на котором теперь устроена зимняя испытательная трасса Quattroruote. Чтобы добраться туда из нашего испытательного центра в Ваирано, нужно взять курс на северо- запад, обогнуть озеро Маджоре, преодолеть спускающийся непосредственно к городку Бриг перевал Семпионе. Оттуда до Ульрихена остается еще сорок километров по загородной дороге.

В общей сложности до места назначения нужно проехать чуть более 250 км, которые практически поровну делятся между автострадами, загородными трассами и горными серпантинами.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Корректировка пробега... - . (+33)
Электрическое дерби... - . (+26)
Сверхсекретный проект... - . (+27)
Контрактные двигатели... - . (+50)
«Землянин» на дороге... - . (+96)
Выхлопная система, катализатор... - . (+53)
Мимо колеи - . (+72)
Чем дольше, тем интереснее... - . (+79)
Непростой маневр... - . (+72)
Крутой нрав - . (+70)
Новый «Дискавери»... - . (+209)
Везение и уверенность... - . (+92)
Автомир Богемия - . (+107)
Наши инструкторы... - . (+87)
Land Cruiser 100 - базовый вар... - . (+101)
Популярное на форуме
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 7 дней назад
Спроси большого начальника ГАИ... - 7 дней назад
Самуи (Путеводитель)... - 18:12, 22 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 15:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 02:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке