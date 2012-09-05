Наконец удалось объединить два традиционных события - выезд в снежный лагерь, который работает уже несколько зим, и Q-test - испытания, на которых итальянские исты работают плечом к плечу с представителями изданий-партнеров Quattroruote со всего мира. Столь яркое событие заслуживало, чтобы и автомобили для теста были подобраны неординарные. Отличный случай сравнить новейшие среднеразмерные кроссоверы - Audi Q5, Mercedes-Benz GLK и Volvo ХС60. Именно они, заодно с хорошо знакомым BMW ХЗ, меняют имидж самого класса кроссоверов - компактные, с умеренным топливным аппетитом. Неудивительно, что новичкам понадобилось совсем немного времени, чтобы завоевать симпатии публики и даже отчасти затмить успех таких признанных старших «коллег», как BMW Х5 или Audi Q7.

К четырем премиум-кроссоверам мы добавили еще четыре модели, которые мало отличаются от них по габаритам, но значительно доступнее по цене: Mitsubishi Outlander XL, Nissan Qashqai+2, Renault Koleos и Subaru Forester. В роли связующего звена между теми и другими выступил Land Rover Freelander 2, который от представителей премиум-группы отличается лишь ценой.

Испытания на снегу мы проводим на давно проверенной площадке недалеко от швейцарского Ульрихена. Рядом с этим городком некогда располагался военный аэродром, на котором теперь устроена зимняя испытательная трасса Quattroruote. Чтобы добраться туда из нашего испытательного центра в Ваирано, нужно взять курс на северо- запад, обогнуть озеро Маджоре, преодолеть спускающийся непосредственно к городку Бриг перевал Семпионе. Оттуда до Ульрихена остается еще сорок километров по загородной дороге.

В общей сложности до места назначения нужно проехать чуть более 250 км, которые практически поровну делятся между автострадами, загородными трассами и горными серпантинами.