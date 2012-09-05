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Shuttle Logistic: доставка грузов из Китая
28 Мая 2021

Одним из основных направлений деятельности логистической копании Шатл-Логистик является качественная и оперативная доставка разнообразных грузов из Китая. После обращения заказчика опытные специалисты грузоперевозчика быстро подберут наиболее оптимальный маршрут, а также способ транспортировки, согласовывая сроки и обеспечивая их соблюдение. На сайте компании shuttle-logistic.ru можно заказать перевозку бытовых приборов, игрушки и детские товары, оргтехнику и офисные принадлежности, разное оборудование, ткани, текстиль, обувь, одежду, товары всеобщего потребления, предметы интерьера, мебельные изделия, медицинские изделия, отделочные и стройматериалы в любом количестве и объемах. 


О компании

Shuttle Logistic занимается предоставлением услуг по поиску производителя, складскому хранению, доставке грузов и таможенному оформлению. Головной офис логистической компании находится в Москве, а представительства расположены в Пекине и Владивостоке. В каждом городе присутствия Шатл-Логистик компания имеет собственные складские хозяйства ответственного хранения. В сфере международных грузоперевозок она постоянно совершенствует сервис, разрабатывая новые маршруты и схемы, находя новых партнеров. Благодаря этому клиенты получают лучшие условия сотрудничества экономя свои деньги и время. 


Команда

За годы существования компании удалось собрать настоящих профессионалов в сфере логистики. Здесь работают лучшие логисты, менеджеры, оптимизаторы. программисты, юристы, декларанты, переводчики и другой персонал, обеспечивающий оперативную транспортировку разных товаров. Они способны справиться с наиболее сложными задачами квалифицированно и оперативно. Кроме профессиональных навыков специалисты компании имеют современные познания, и логистическое мышления. Кроме этого они регулярно проходят тренинги, решая разные нестандартные проблемы. 


Ценности компании

Основной ценностью компании является забота о своих клиентах. Следовательно, каждый заказ здесь обрабатывается с учетом пожеланий и нужд клиента. Максимальные усилия, прилагаемые сотрудниками грузоперевозчика, позволяют упростить грузоперевозки из Поднебесной, сделать их понятным и удобным. Благодаря этому предприниматели получают уникальную возможность расширения бизнеса и открытия новых горизонтов. Подобным образом Шаттл-Логистик добивается уважения и доверия собственных клиентов, особо ценящих квалифицированную работу, полную самоотдачу и индивидуальные решения, принятые персоналом компании. 


Китайское направление

Сегодня грузоперевозки из КНР пользуются огромным спросом в различных сферах бизнеса. Следовательно, конкуренция в этом сегменте грузоперевозок очень большая. Предпринимателям сложно подобрать надежного грузоперевозчика, который отвечал бы высоким требованиям и стандартам. Шаттл-Логистик в этом отношении конкурентов не имеет. Каждый заказчик здесь получает гарантию соблюдения оговоренных сроков, бережного отношения к перевозимым грузам и выполнения сопутствующих юридических процедур. Команда грузоперевозчика укомплектована только из международно признанных, лучших экспертов. Груз клиента, вне зависимости от его объемов здесь считается не только материальной ценностью, но и предметом бережливого отношения. Поэтому он всегда доставляется без малейших повреждений. Заказать транспортировку товаров из Поднебесной вы сможете авиатранспортом, морским или железнодорожным путями.

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