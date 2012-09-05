Войти / Зарегистрироваться
Шумозащитные экраны: как сталь становится надёжным барьером для транспортного шума
27 Августа 2025

Сталь — прочный и долговечный материал, который с успехом применяется при изготовлении акустических панелей. Они эффективно защищают от шума большого потока машин, железнодорожного транспорта, строительного оборудования. Чтобы шумозащитный экран proconstruct.ru служил долго, используют панели из нержавеющей стали (самый дорогой вариант), оцинкованной стали или обрабатывают металл специальной порошковой краской.

По функциональным характеристикам, стальные акустические панели могут быть двух разновидностей:

  • Шумопоглощающие. Представляют собой сэндвич-панель из трёх слоёв: перфорированного стального листа, сплошного стального листа и минераловатного наполнителя между ними. Эффективно снижают шум за счёт угасания акустических волн в наполнителе.
  • Шумоотражающие. Состоят из сплошного стального листа. Отражают звуковые волны, перенаправляя их в сторону источника шума — автомобильной или железной дороги, оборудования. Образуют звуковую тень в сторону защищаемого объекта.

Стальные шумозащитные экраны: плюсы и минусы

Металлические панели, изготовленные из качественной стали, обладают рядом полезных свойств, таких как:

  • механическая прочность и долговечность;
  • пожаробезопасность;
  • стойкость к перепадам температуры, УФ-лучам, химическим веществам;
  • простота монтажа;
  • экологическая безопасность.

Шумозащитные экраны, как сталь становится надёжным барьером для транспортного шума


Дачные шумозащитные экраны proconstruct.ru дают защиту от грязи, выхлопов машин, сажи и металлической пыли от железной дороги. Они не только создают отличную звукоизоляцию, но и препятствуют проникновению злоумышленников на территорию усадьбы, не гниют, устойчивы к ветровым нагрузкам благодаря прочному металлическому каркасу. Панели могут быть окрашены в любой цвет по стандарту RAL, благодаря чему имеют презентабельный внешний вид и подходят к любому ландшафу.

Ещё одно важное качество стальных шумозащитных экранов — они наглухо скрывают от посторонних глаз частную территорию. Дачники могут ощущать себя в безопасности, спокойно заниматься благоустройством, цветниками, грядками, устраивать пикники, не волнуясь из-за попыток вторжения посторонних в их частную жизнь.

Вывод. Когда хочется тишины, но её не дождаться, если с одной стороны дачного участка проходит автомобильная трасса или железнодорожная ветка, а с другой — поселились бурные соседи. Опытные дачники используют надёжный барьер на пути акустических волн — строят шумозащитные экраны из стальных панелей с перфорированной стенкой.


﻿
Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке