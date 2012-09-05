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Шумоизоляция авто
19 Декабря 2016
Вас раздражает шум от двигателя и колес при движении автомобиля? Хотите избавиться от него? В этом вам поможет качественная шумоизоляция автомобиля современными материалами. Стандартная шумоизоляция у многих машин очень плохая – она не выдерживает никакой критики. Поэтому ее часто снимают и устанавливают новую. После этого в автомобиле будет тихо, комфортно и уютно.


Для чего нужна шумоизоляция

Для начала давайте рассмотрим, чего именно можно достичь, сделав качественную шумоизоляцию автомобиля. Вы получите:

  1. Уровень шума при движении снизится на 50-70%.
  2. Возможность разговаривать в салоне, а не перекрикивать друг друга.
  3. Качественную акустику, которая сможет полностью раскрыться только в хорошо заизолированной машине.
  4. Ваши двери будут закрываться и открываться значительно тише.
  5. Машина станет меньше вибрировать и «звучать» при движении по проселочным и грунтовым дорогам.
  6. Уменьшение расхода топлива за счет улучшения теплотехнических показаний салона. Тепло не будет уходить через тонкий металл, расход бензина уменьшится, зимой автомобиль будет прогреваться значительно быстрее и удерживать температуру при отключении двигателя.
  7. Качественную защиту от конденсата и коррозии металла.


Как делается шумоизоляция

Данный процесс можно проделать самому, но лучше все же обратиться к профессиональным мастерам, имеющим большой опыт проведения подобных работ. Почему? Потому что вы можете совершить ошибку или пропустить какой-то участок, и в результате вся работа пойдет насмарку. Необходимо не только правильно подобрать материал для создания обесшумки, но и качественно проделать весь процесс.

Обесшумливание проводится в несколько этапов:

  1. Первым делом обесшумливаются двери машины.
  2. Затем делается обесшумливание днища автомобиля и моторного отсека.
  3. Обесшумливается потолок и боковые стойки.
  4. Обесшумливается багажник.

Данный процесс связан с большими временными затратами. Он проделывается по следующему алгоритму:

  1. Полностью снимается и разбирается весь салон машины.
  2. Мастер вырезает и приклеивает шумоизоляцию по всей площади салона.
  3. Изучаются слабые места автомобиля, проводится борьба с возможными скрипами.
  4. Салон собирается и ставится на место, проводится проверка качества шумоизоляционного слоя.

Обычно в качестве шумки используют шумо-вибрационные материалы, поскольку они избавляют автомобиль сразу от двух бед. Тип шумки и ее толщину определяет сам мастер на основе первичного осмотра машины. Современные материалы при правильной укладке поглощают до 70% общих шумов, что позволяет добиться отличных результатов.

Шумоизоляция Вашего автомобиля в автотехцентре Nivus.ru.


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