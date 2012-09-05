Для чего нужна шумоизоляция
Для начала давайте рассмотрим, чего именно можно достичь, сделав качественную шумоизоляцию автомобиля. Вы получите:
- Уровень шума при движении снизится на 50-70%.
- Возможность разговаривать в салоне, а не перекрикивать друг друга.
- Качественную акустику, которая сможет полностью раскрыться только в хорошо заизолированной машине.
- Ваши двери будут закрываться и открываться значительно тише.
- Машина станет меньше вибрировать и «звучать» при движении по проселочным и грунтовым дорогам.
- Уменьшение расхода топлива за счет улучшения теплотехнических показаний салона. Тепло не будет уходить через тонкий металл, расход бензина уменьшится, зимой автомобиль будет прогреваться значительно быстрее и удерживать температуру при отключении двигателя.
- Качественную защиту от конденсата и коррозии металла.
Как делается шумоизоляция
Данный процесс можно проделать самому, но лучше все же обратиться к профессиональным мастерам, имеющим большой опыт проведения подобных работ. Почему? Потому что вы можете совершить ошибку или пропустить какой-то участок, и в результате вся работа пойдет насмарку. Необходимо не только правильно подобрать материал для создания обесшумки, но и качественно проделать весь процесс.
Обесшумливание проводится в несколько этапов:
- Первым делом обесшумливаются двери машины.
- Затем делается обесшумливание днища автомобиля и моторного отсека.
- Обесшумливается потолок и боковые стойки.
- Обесшумливается багажник.
Данный процесс связан с большими временными затратами. Он проделывается по следующему алгоритму:
- Полностью снимается и разбирается весь салон машины.
- Мастер вырезает и приклеивает шумоизоляцию по всей площади салона.
- Изучаются слабые места автомобиля, проводится борьба с возможными скрипами.
- Салон собирается и ставится на место, проводится проверка качества шумоизоляционного слоя.
Обычно в качестве шумки используют шумо-вибрационные материалы, поскольку они избавляют автомобиль сразу от двух бед. Тип шумки и ее толщину определяет сам мастер на основе первичного осмотра машины. Современные материалы при правильной укладке поглощают до 70% общих шумов, что позволяет добиться отличных результатов.
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