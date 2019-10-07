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Шумахер сломался?
19 Декабря 2019
Теги: авто

Уже на первом круге гонки Михаэль стал виновником аварии, в которой больше всех и пострадал. Пытаясь не дать вырваться в лидеры Култхарду, Шумахер ошибся и протаранил машину Ярио Трулли, повредив передний обтекатель своей «Ferrari». Эта ошибка стоила пятикратному чемпиону мира двух незапланированных посещений боксов (для ремонта и отбытия штрафа) и проигранного Гран При. Вторую гонку подряд штаб «красных» не может быстро перестроиться, столкнувшись с непредвиденными обстоятельствами. Эта авария вызвала целую серию столкновений, в которых без задних антикрыльев остались Монтойя и Ферстаппен, а Пиццония вынужден был заменить носовой обтекатель своего Jaguar. И если Антонио и Йос не претендовали на подиум в малазийской гонке, то Хуан-Пабло, простоявший в боксах три круга, лишился очков.

Лидерство же Алонсо, преследуемого Култхардом, длилось только до первой остановки в боксах. К этому моментуДэвид уже выбыл из борьбы, что означало и потерю лидерства в Чемпионате. Прошлогодний «McLaren» смог продержаться на трассе до отказа управляющей электроники всего три неполных круга... Но выпавшее из рук «серебряное знамя» подхватил Райкконен, без особых проблем обгонявший на стартовой прямой конкурентов.

Кими отдавал свою позицию только на время дозаправки, после которой так взвинчивал темп, что команда на последних кругах дистанции вынуждена была просить его не торопиться. К этому моменту новый дилер Чемпионата мира уже опережай идущего вторым Рубенса Баррикелло на полминуты, а Шумахера-старшего — на круг! Всего третий раз в своей карьере новый «летающий финн» возглавил пелетон, и этого хватило для первой в этой карьере победы.

Третьим пересек финишную линию все тот же Алонсо. И этот первый в его жизни подиум сравним с победой Райкконена. Весь уик-энд он страдат от простуды и вышел на старт Гран При с высокой температурой. Четвертым закончил гонку Разьф Шумахер, а вслед за ним, с отставанием в один круг, Трулли и старший брат, сумевшие в последний момент обогнать сражавшегося с почти потерявшей управление машиной Баттона. Кстати, Дженсон зашишат цвета «Honda» в гордом одиночестве. Машина Жака Вильнева отказана уже на прогревочном круге, а до запасной канадец просто не успел добежать. Последним же в зачетной восьмерке отметился Ник Хайфельд.


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