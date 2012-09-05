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Шумахер-младший
16 Марта 2019
Теги: авто

Шумахер-младший вообще был в этой гонке главным поставщиком зрелища в стиле «экшн» — истертые покрышки заставляли его проигрывать один поединок за другим, но каждый раз он отчаянно защищался. Алонсо пришлось изрядно повозиться с упрямцем, прежде чем удалось спровоцировать немца на ошибку. Вылет на гравий повредил Williams, после чего Ральф проворонил и атаку Монтой и оставалось утешаться лишь тем, что от да Матты он все же сумел отбиться...

Но главной интригой Гран При Испании, конечно же, была битва за подиум — она оказалась чисто стратегической, но от этого не менее захватывающей. Многие боялись, что с новой машиной Ferrari легко оставит конкурентов не у дел, однако этого не случилось. Скудерня выглядела очень сильно, но преимущество алых машин не было подавляющим. Шумми заработал победу по праву, но ему пришлось для этого слегка попотеть.

Ясно, что шасси Renault R23 работает не хуже F2003-GA, особенно в поворотах! Фернандо Алонсо без особых усилий удерживался за Баррнкелло, порой даже казалось, что бразилец его немного тормозит. Правда, у Renault было чуть меньше топлива, чем у Ferrari, но не намного — испанец тоже шел на три пит-стопа и отправился на дозаправку всего на два круга раньше Михаэля Шумахера и на три — Баррнкелло. За счет более ранней остановки ему удалось опередить Рубенса. Кстати, механики Renault в этот день работали блестяще — все три дозаправки они провели быстрее Ferrari.

 


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