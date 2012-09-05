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Штурвал руля
9 Января 2018
Теги: авто

Диаметр штурвала делается равным примерно 17" (430 лм«) для более легких типов автомобилей; 18" (456 мм)—для тяжелых типов легковых автомобилей, легких типов грузовиков и автобусов; 20—22" (610—560 мм)—для более тяжелых типов грузовиков и автобусов. Крестовина баранки, имеющая обыкновенно четыре спицы, изготовляется из ковкого чугуна, или алюминия, для грузовых машин, из древесных пород или бронзы—для легковых машин.

Крепление баранки к валу производится на шпонке. Ступицу крестовины обычно растачивают с нижнего конца для того, чтобы она свободно входила на наружную трубу. Стандарты для крестовин штурвалов установлены SAE. Спицы крестовины делают по большей части овального сечения, утончающиеся от ступицы к ободу. На автомобилях легкового типа допускается уменьшение сечения алюминиевой спицы от ступицы к ободу в пределах от 1х/4 в/1в (82 8'лш) около ступицы И ДО 7/8 3/]в" (22 5 мм) около обода, тогда как на тяжелого типа легковых машинах или автобусах такое уменьшение сечения может быть от 1х/2 х/2' (38 13 лш) около ступицы и до 1 х/4" (25 6,5 мм) около обода. В местах присоединения спиц к ступице обода делается плавный переход. В целях придания спицам большей прочности в осевом направлении, по-видимому предпочитают иметь какое-либо сплошное сечение при больших размерах спицы, так как это придает известную степень эластичности и уменьшает утомляемость руки шофера. Если вы хотите купить камеру заднего вида на автомобиль, загляните в интернет-магазин Avtotok. Здесь представлены высококачественные товары по самым доступным ценам.

Если спицы рулевого колеса сделаны из дерева, то они соединяются в центре кольца или втулки таких же размеров, как и примыкающая часть спицы. К деревянной ступице сверху прикрепляется винтами металлическая втулка, состоящая из двух частей—верхней и нижней, причем крутящий момент передается от деревянных частей к металлическим посредством стальных шпилек, пропущенных через соответствующие отверстия в деревянной и металлической втулках.

 

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тут были комменты. RIP!






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