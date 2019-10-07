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Штукатурные станции PFT – высококонкурентная техника нового поколения
20 Февраля 2020

Тенденция механизировать многие процессы, в том числе и в сфере ремонта и отделки, продолжает набирать обороты. Штукатурные работы – одно из перспективных направлений в работах по механизации.

Технология штукатурных работ многие годы оставалась неизменной: отделка стен штукатуркой производилась вручную при помощи правила и шпателя. При этом способе выполнение работ часто затягивалось, так как требовало больших временных и физических затрат на подъём и перемещение используемых материалов, приготовление растворов, нанесение намёта на стену и т. д. Нередко всё это приводило к срывам сроков сдачи объекта в эксплуатацию. Новые технологии, появившиеся в сфере отделочных работ, теперь позволяют производить штукатурные работы механизировано благодаря разработке специальной техники и технологии.


Штукатурные станции PFT

Машины PFT – это современные высокопроизводительные, универсальные агрегаты, позволяющие механизировать столь тяжёлый процесс нанесения смеси, значительно повысить производительность труда и гарантировать при этом великолепное качество готовой поверхности. Купить штукатурную станцию торговой марки PFT – это значит получить изделие отменного качества, соответствующего высоким технологиям – тому стандарту, на который ориентируются ведущие европейские и мировые производители. Предлагаемые компанией агрегаты традиционно занимают ведущие позиции в рейтинге популярности на всём европейском континенте.

Каждая штукатурная машина PFT, приходящая на смену моделям предыдущего поколения – это воплощение накопленного опыта и реализация новых, ещё более смелых и оригинальных идей инженеров компании. Использование в технологическом процессе изготовления этой техники инновационных технологий, эксклюзивных конструкторских разработок и долговечных материалов отличного качества позволяет компании гарантировать заказчикам оборудования стабильно высокую надёжность и высокую производительность поставляемой техники.

Станции PFT отличают высокие технические характеристики и качество сборки. Каждая из машин прекрасно зарекомендовали себя на практике, как надёжная, высокопроизводительная, безопасная и комфортная в работе техника, полностью соответствующая требованиям европейских стандартов.


Преимущества штукатурных станций

Штукатурная машина PFT это:

- простота обслуживания (для обеспечения работы станции достаточно 2-х человек);

- высокая производительность при минимальных трудозатратах обслуживающего персонала;

- простота обслуживания;

- универсальность;

- высокая защищённость для электрической и водяной арматуры;

- стабильно высокое качество смеси;

- компактность и мобильность.

Таким образом, купить штукатурную станцию – это иметь в своём распоряжении высококонкурентную технику нового поколения, позволяющую достигать новых показателей качества и эффективности отделочных работ, достигая при этом значительной экономии временного и материального ресурса строительной бригады.


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