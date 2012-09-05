Чтобы не столкнуться с необходимостью уплаты штрафов в 2022 году, рекомендуется ознакомиться с категориями автомобилей, на которые необходимо устанавливать тахометры. Они определяются Приказом Минтранспорта РФ от 13 февраля 2013 года, номер 36 (приложение 2). Бортовое устройство, фиксирующее такие важные показатели, как скорость ТС, время работы и отдыха водителей, должно быть установлено на грузовики, максимальная масса которых находится в диапазоне 3,5-12,0 тонн (N2), а также более 12 тонн (N3).





Размеры штрафов за некорректное использование тахографов

Кодекс РФ об административных правонарушениях определяет размер штрафов по данной категории нарушений в статье 11.23. Первый пункт устанавливает штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, если водитель управляет транспортным средством без контрольного прибора или с нарушением правил его эксплуатации.

Если тахограф вышел из строя во время рейса, данный случай не попадает в категорию правонарушений, но требует составления письменного отчета о происшествии.

КоАП РФ определяет и ответственность лиц, выпустивших на линию грузовик без тахографа. Им будет необходимо уплатить следующие штрафы:

индивидуальным предпринимателям – от 15 до 25 тысяч рублей;

должностным лицам – от 7 до 10 тысяч рублей;

юридическим лицам – от 25 до 50 тысяч рублей.

Если фиксируется такое правонарушение, даже поломка тахографа в момент проведения перевозок не освобождает от финансовой ответственности.





Нарушение норм труда и отдыха

В третьем пункте статьи указываются виды нарушений труда и отдыха (РТиО), за которые полагается штраф. Если водитель не соблюдает указанные нормы времени, которые нельзя превышать при управлении грузовиком, его оштрафуют на сумму от 1500 до 2000 рублей.

К нарушениям нормативных требований при организации перевозок относятся все ошибочные действия, способные нарушить работу тахографа или сделать ее невозможной:

вождение с просроченной или заблокированной картой водителя;

выезд на линию без карты;

остановка для отдыха без перевода фиксирующего прибора в соответствующий режим и пр.





Нормируемые показатели для физических и юридических лиц

Регламент труда и отдыха для водителей грузовиков, являющихся физическими лицами, приведён в разделе Правил дорожного движения №26. Так, общее время управления ТС не должно превышать 9 часов (в некоторых случаях – 10 часов) в сутки, за неделю этот показатель не должен превышать 56 часов, а за 2 недели – 90 часов. После 4,5 часов с момента начала работы следует сделать перерыв минимум на 45 минут. Если водитель находится за рулем уже 9 часов, но грузовик не доехал до места стоянки, можно продолжать движение по маршруту еще в течение 1 или 2 часов.

Нормы непрерывного отдыха водителей грузовиков – 11 часов в сутки (в некоторых случаях могут быть уменьшены до 9 ч). При этом в неделю отдыхать следует минимум 45 ч.

При организации перевозок ИП и юридическим лицам следует помнить, что водителю разрешается управлять автомобилем не более 9 часов в сутки. В некоторых случаях эта цифра может быть увеличена до 10 часов, а если предстоит еще доехать до стоянки, можно продлить рабочий день на 2 часа. Общая продолжительность рабочей недели – не более 40 часов.

Нормы еженедельного и ежедневного отдыха соответствуют регламенту для физлиц, а время обеденного отдыха составляет от получаса до 2 часов. В целом смену можно разделить на несколько частей, но первый перерыв должен начаться не более, чем спустя 5 часов после выезда.

Чтобы обезопасить себя или персонал от штрафов, необходимо грамотно подключить контрольное оборудование и обучить водителей пользованию персональной картой. Важно вовремя обновлять установленное ПО и запрещать водителям вмешиваться в работу тахографа.

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