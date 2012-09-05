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Штоковая полость гидроцилиндра
30 Марта 2017
Теги: авто

Диаметры поршней и штоков обоих гидроцилиндров подобраны так, что площадь сечения бесштоковой полости цилиндра равна полости кольцевого сечения штоковой полости цилиндра. Это позволяет добиваться синхронного перемещения поддержек мотовила, так как объем жидкости, подведенный к одному цилиндру и вытесненный из него, вызывает в другом цилиндре перемещение штока на такую же величину, как и у первого.

Рассогласование параллельности установки мотовила относительно режущего аппарата устраняется автоматически. Для этого в гидроцилиндре на внутреннем конце штока подвижно размещены поршни и, поджатые к торцевой проточке штока и упорному кольцу пружиной. На наружной поверхности поршней выполнены кольцевые проточки Б и Д, соединенные радиальными отверстиями с межпоршневой камерой В. В штоке сделан осевой канал Ж, связывающий сквозные радиальные отверстия А, Г и Е и заглушенный с одной стороны. Среднее отверстие Г постоянно соединяет осевой канал Ж с межпоршневой камерой, а крайние А и Е перекрыты поршнями. В гильзе с двух сторон просверлены радиальные отверстия И, К к Л, М. Каждая пара этих каналов связана между собой расточкой, выполненной в штуцерах.

При крайнем правом положении штока отверстие М соединено с бесштоковой полостью, а отверстие Л через кольцевую канавку Б и радиальное отверстие в поршне — с межпоршневой камерой В.

При крайнем левом нахождении штока отверстие И связано со штоковой полостью, а отверстие К через кольцевую проточку Д и радиальное отверстие в поршне — с межпоршневой камерой В.


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