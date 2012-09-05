Среди огромного разнообразия моделей авто ведущих марок Шкода Октавия
занимает особое место. Благодаря прекрасным техническим характеристикам,
отличной управляемости и доступной стоимости, спрос на данную
модификацию стремительно растет. Приобрести Октавию по наиболее выгодным
для вас условиям можно у официального дилера Шкода Квета-Авто
kveta-auto.ru. Доступна модель в двух комплектациях - Active и
Ambition. Экстерьер авто привлекает внимание наружными зеркалами в цвете
кузова, подвеской для непроходимых дорог и теплозащитным остеклением.
Задние LED-фонари имеют динамические указатели поворота. На нижней
радиаторной решетке установлена хромированная накладка.
Все технические характеристики Skoda Octavia представлены на
официальном веб-сайте дилера. Рулевое колесо является
многофункциональной двухспицевым, обитым кожей. Оно имеет подогрев. На
сидениях производитель использовал комбинированную из кожи и
искусственного замша обивку черного цвета. Центральная консоль оснащена
шторкой-жалюзи. Сало оснащен двумя передними и двумя задними
USB-разъемами 2x. Также 1х USB установлен на зеркале заднего обзора.
Спереди установлены макияжные зеркала, одна из которых имеет
светодиодную подсветку. Аналогичная подсветка установлена и под ногами.
Салон подсвечивается атмосферным светодиодом. Логотип в дверях также
имеет проекцию.
Передние сидения имеют ручную регулировку высоты, а спинки оснащены
поясничными опорами и могут регулироваться механически. В багажнике
слева и справа имеются вещевые отделения. Делимая спинка заднего кресла
складывается и имеет подлокотник. В багажнике установлена подсветка и
имеется набор сеток. Актуальные комплектации и цены на Шкоду Октавия 2020-2021 года позволят автолюбителям подобрать наиболее подходящий
вариант. Тормоза Октавия оснащены антиблокировочной системой. А курсовая
устойчивость обеспечивается за счет специальной электронной системой.
Дифференциял также имеет блокировку.
Безопасность водителя и пассажиров обеспечивается за счет фронтальных
подушек безопасности. Спереди установлены боковые подушки и шторки
безопасности. В обеих комплектациях модели установлены
электромеханические ручные тормоза. Для детских кресел предусмотрены
специальные крепления. Установить их можно не только на заднем, но и на
переднем сиденье для пассажира. Шины оснащены датчиками давления,
помогающими контролировать воздух. Двигатель запускается кнопкой Kessy
Go, установлен электронный иммобилайзер, а центральный замок оснащен ДУ.
Сзади имеются три подголовника, набор автомобилиста и двухтональный
клаксон. Модель оснащается круиз-контролем, имеющим ограничитель
скорости. Для подъема на высоты водитель сможет использовать специальный
ассистент. Автомобиль также имеет датчик света и дождя и боковые
электрозеркала. Здесь установлен Climatronic - двухсезонный
климат-контроль с охлаждаемым перчаточным ящиком.