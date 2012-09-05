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Шкода Октавия: цены и комплектации
20 Марта 2021
Теги: авто

Среди огромного разнообразия моделей авто ведущих марок Шкода Октавия занимает особое место. Благодаря прекрасным техническим характеристикам, отличной управляемости и доступной стоимости, спрос на данную модификацию стремительно растет. Приобрести Октавию по наиболее выгодным для вас условиям можно у официального дилера Шкода Квета-Авто kveta-auto.ru. Доступна модель в двух комплектациях - Active и Ambition. Экстерьер авто привлекает внимание наружными зеркалами в цвете кузова, подвеской для непроходимых дорог и теплозащитным остеклением. Задние LED-фонари имеют динамические указатели поворота. На нижней радиаторной решетке установлена хромированная накладка.

Все технические характеристики Skoda Octavia представлены на официальном веб-сайте дилера. Рулевое колесо является многофункциональной двухспицевым, обитым кожей. Оно имеет подогрев. На сидениях производитель использовал комбинированную из кожи и искусственного замша обивку черного цвета. Центральная консоль оснащена шторкой-жалюзи. Сало оснащен двумя передними и двумя задними USB-разъемами 2x. Также 1х USB установлен на зеркале заднего обзора. Спереди установлены макияжные зеркала, одна из которых имеет светодиодную подсветку. Аналогичная подсветка установлена и под ногами. Салон подсвечивается атмосферным светодиодом. Логотип в дверях также имеет проекцию.

Передние сидения имеют ручную регулировку высоты, а спинки оснащены поясничными опорами и могут регулироваться механически. В багажнике слева и справа имеются вещевые отделения. Делимая спинка заднего кресла складывается и имеет подлокотник. В багажнике установлена подсветка и имеется набор сеток. Актуальные комплектации и цены на Шкоду Октавия 2020-2021 года позволят автолюбителям подобрать наиболее подходящий вариант. Тормоза Октавия оснащены антиблокировочной системой. А курсовая устойчивость обеспечивается за счет специальной электронной системой. Дифференциял также имеет блокировку.

Безопасность водителя и пассажиров обеспечивается за счет фронтальных подушек безопасности. Спереди установлены боковые подушки и шторки безопасности. В обеих комплектациях модели установлены электромеханические ручные тормоза. Для детских кресел предусмотрены специальные крепления. Установить их можно не только на заднем, но и на переднем сиденье для пассажира. Шины оснащены датчиками давления, помогающими контролировать воздух. Двигатель запускается кнопкой Kessy Go, установлен электронный иммобилайзер, а центральный замок оснащен ДУ. Сзади имеются три подголовника, набор автомобилиста и двухтональный клаксон. Модель оснащается круиз-контролем, имеющим ограничитель скорости. Для подъема на высоты водитель сможет использовать специальный ассистент. Автомобиль также имеет датчик света и дождя и боковые электрозеркала. Здесь установлен Climatronic - двухсезонный климат-контроль с охлаждаемым перчаточным ящиком.

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