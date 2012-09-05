Что может быть
прекраснее оживленного путешествия по городской трассе или покорения
неведомых ранее горизонтов? К тому же, новая Шкода Октавия – изящный и элегантный
автомобиль, который позволит вам успеть везде и всюду. Модельный ряд
автомобиля марки SKODA не оставит никого равнодушным.
Достаточно только взглянуть на представленные модели и можно сразу же
влюбиться в автомобиль. С автомобилями можно
познакомиться на официальном сайте или в любом представительском
сервисе, где консультанты смогут более подробно рассказать о
преимуществах автомобиля. В ряде сервисов покупателям будет
предоставлена уникальная возможность не только рассмотреть все детали
автомобиля, но и попробовать его на дороге, что существенно сможет
повлиять на ваш выбор. Покупка нового автомобиля Шкода Октавия в
официальном дилерском центре станет для вас незабываемым приобретением,
которое в будущем доставит вам массу удовольствия.
В официальном дилерском центре представлены наиболее популярные модели
SKODA. Это и Rapid, Octavia, Karoq, Kodiaq, Superb. Все модели
предложены в различном цвете, различной комплектации, с широким
диапазоном двигателей и вариантами оснащения. Познакомимся подробнее с
моделью SKODA RAPID. Второе поколение SKODA RAPID – удобный, элегантный,
просторный и безопасный автомобиль линейки Шкода. Автомобили SKODA
RAPID представляют собой уменьшенную копию SKODA OCTAVIA, но ничем не
уступающая своему прототипу. SKODA RAPID имеет ряд преимуществ. Это не
только цена и качество, но и отличный смелый дизайн. Автомобиль
отличается своей динамичностью, маневренностью, практичностью,
приспособленностью к плохим дорогам. Благодаря инновационным технологиям
лифтбек Шкода Рапид станет достойным выбором. Одно из основных
преимуществ SKODA RAPID является вместительный багажник. SKODA RAPID –
эффективный и надежный автомобиль. В официальном сервисе Шкода можно
приобрести любой комплектации Шкода Рапид.
Сейчас официальный сервис Шкода предлагает ряд преимуществ по приобретению автомобилей марки SKODA:
- процентные ставки по кредитованию;
- оформление лизинга;
- получение выгоды по обмену старого автомобиля по программе Трейд-ин;
- выгодное страхование с выбором оптимального варианта защиты КАСКО;
- гарантийная и постгарантийная поддержка, последующее техническое обслуживание и ремонт, отвечающий стандартам VW;
- огромный парк автомобилей и онлайн заказ на сайте дилерского центра.
Для получения полной и актуальной информации и консультации по
автомобилям SKODA можно в дилерском центре или по телефону.
Забронировав понравившийся автомобиль на сайте, можно получить
уникальное особенное предложение от автосалона.