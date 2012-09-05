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Шкода Октавия - элегантность во всем
17 Февраля 2022
Теги: авто

Что может быть прекраснее оживленного путешествия по городской трассе или покорения неведомых ранее горизонтов? К тому же, новая Шкода Октавия – изящный и элегантный автомобиль, который позволит вам успеть везде и всюду. Модельный ряд автомобиля марки SKODA не оставит никого равнодушным. Достаточно только взглянуть на представленные модели и можно сразу же влюбиться в автомобиль. С автомобилями можно познакомиться на официальном сайте или в любом представительском сервисе, где консультанты смогут более подробно рассказать о преимуществах автомобиля. В ряде сервисов покупателям будет предоставлена уникальная возможность не только рассмотреть все детали автомобиля, но и попробовать его на дороге, что существенно сможет повлиять на ваш выбор. Покупка нового автомобиля Шкода Октавия в официальном дилерском центре станет для вас незабываемым приобретением, которое в будущем доставит вам массу удовольствия.

В официальном дилерском центре представлены наиболее популярные модели SKODA. Это и Rapid, Octavia, Karoq, Kodiaq, Superb. Все модели предложены в различном цвете, различной комплектации, с широким диапазоном двигателей и вариантами оснащения. Познакомимся подробнее с моделью SKODA RAPID. Второе поколение SKODA RAPID – удобный, элегантный, просторный и безопасный автомобиль линейки Шкода. Автомобили SKODA RAPID представляют собой уменьшенную копию SKODA OCTAVIA, но ничем не уступающая своему прототипу. SKODA RAPID имеет ряд преимуществ. Это не только цена и качество, но и отличный смелый дизайн. Автомобиль отличается своей динамичностью, маневренностью, практичностью, приспособленностью к плохим дорогам. Благодаря инновационным технологиям лифтбек Шкода Рапид станет достойным выбором. Одно из основных преимуществ SKODA RAPID является вместительный багажник. SKODA RAPID – эффективный и надежный автомобиль. В официальном сервисе Шкода можно приобрести любой комплектации Шкода Рапид.

Сейчас официальный сервис Шкода предлагает ряд преимуществ по приобретению автомобилей марки SKODA:

- процентные ставки по кредитованию;

- оформление лизинга;

- получение выгоды по обмену старого автомобиля по программе Трейд-ин;

- выгодное страхование с выбором оптимального варианта защиты КАСКО;

- гарантийная и постгарантийная поддержка, последующее техническое обслуживание и ремонт, отвечающий стандартам VW;

- огромный парк автомобилей и онлайн заказ на сайте дилерского центра.

Для получения полной и актуальной информации и консультации по автомобилям SKODA можно в дилерском центре или по телефону. Забронировав понравившийся автомобиль на сайте, можно получить уникальное особенное предложение от автосалона.

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