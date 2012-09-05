Для натяжения ремня на кронштейне бункера установлен ролик, а для натяжения цепи — звездочка. На бункере закреплены успокоители, обеспечивающие нормальную работу нижней и верхней ветвей цепного контура.

Сигнализатор заполнения помещен под крышей бункера и представляет собой контактное устройство мембранного типа. Состоит сигнализатор из мембраны, тарелки и кронштейна. К мембране в центре прикреплена контактная шайба. Резиновое уплотнительное кольцо предохраняет полость контактной шайбы от влаги.

Под действием поступившего зерна мембрана прогибается, и контактная шайба, войдя в соприкосновение с «массой», замыкает контакт включения сигнальной лампочки на щитке приборов и звукового сигнала.

Регулировка бункера. При срабатывании предохранительной муфты зернового шнека до подачи звукового сигнала заполнения бункера необходимо ослабить натяжение пружин, стягивающих створки крыши, добиваясь полного заполнения бункера при нормальной работе элементов элеваторной группы. Регулируемые щитки в зависимости от сорта и состояния убираемой культуры устанавливают в такое положение, чтобы обеспечивалась наивысшая производительность выгрузного устройства. При уборке культур, склонных к сводообразованию, щитки помещают в крайнее верхнее положение или демонтируют.

Совмещение звездочки механизма включения выгрузного шнека с плоскостью цепной, передачи регулируют или соответствующей перестановкой шайб и, или перемещением звездочки вдоль оси вала.