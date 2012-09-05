Специалисты, которые трудятся на курортах, готовы улучшить ваше самочувствие и внешность. Они стараются сделать условия отдыха гостей максимально комфортными. Чтобы получить максимум положительных впечатлений, посетите наш банно-оздоровительный комплекс «Arasan Wellness & SPA», который популярен среди людей. Вы сможете найти именно ту услугу, которая позволит вам очутиться в мире релакса.





Основные услуги комплекса «Arasan Wellness & SPA»

Люди, которые решают отдохнуть на нашем курорте, получают качественный сервис и могут рассчитывать на индивидуальный подход со стороны специалистов. Наш комплекс работает в сфере предоставления услуг по оздоровлению и улучшению внешности не первый год. Вы можете воспользоваться немалым количеством различных предложений:

В тренажерных залах каждый любитель активного времяпровождения найдет для себя подходящий вид итальянского оборудования. Здесь все создано для вашего максимального комфорта. Тренер, работающий в зале, знает, как подобрать программу тренировок для каждого гостя. Помимо этого, вам доступны групповые занятия.

Студия красоты предназначена для представительниц прекрасного пола. В презентабельных залах работают косметологи, парикмахеры, мастера маникюра, массажисты. Они предлагают немало разных услуг, которые позволят стать привлекательнее. Если говорить о массажах, они предложены в большом выборе видов, так что вы можете ориентироваться на собственные потребности.

Перекусить вкусными блюдами можно в заведениях общественного питания, которых на нашем курорте пять. Повара оправдают ваши ожидания, поскольку они опытные и внимательные. Лобби-бар предлагает кулинарные шедевры для искушенных гурманов, вам будет, из чего выбрать.

Страницы нашего веб-портала предлагают немало разнообразных услуг. Принимайте верное решение, изучив имеющиеся варианты. Впечатлений от отдыха будет немало, поскольку вас ожидают новые возможности для расслабления и оздоровления.





Чем наш курорт выделяется среди конкурентов?

Вы ищете, куда отправиться на отдых? Тогда обратите внимание на наш популярный курорт. Гости нашего комплекса могут рассчитывать на такие преимущества:

величественное сооружение, в котором мы расположились, считается архитектурным памятником Казахстана, так что вы не сможете оставить его презентабельный вид без внимания;

залы отличаются богатым интерьером, использован натуральный камень, излучающий особую положительную энергетику;

оборудование современное, оно соответствует установленным мировым стандартам и требованиям;

уборщицы регулярно ухаживают за поверхностями в помещениях, они идеально чистые и красивые;

специалисты принимают во внимание пожелания и потребности гостей, так что отдых будет приятным.

Наш сайт arasan-spa.kz предлагает немало различных услуг на выгодных условиях. Проведенное на нашем курорте время позволит вам стать красивее и здоровее. В комплексе есть все, что нужно для комфортного времяпровождения. Набирайте указанный номер, чтобы задать вопросы квалифицированным консультантам.

Источник: https://arasan-spa.kz/



