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Широкий ассортимент тракторных запчастей по доступной цене
4 Февраля 2017
Теги: авто

Современные трактора обладают высоким уровнем надежности и функциональности, отличаются повышенной работоспособностью и большим эксплуатационным ресурсом. Однако и они со временем нуждаются в качественном техническом обслуживании и замене отработанных деталей и узлов.


Тракторные запчасти по доступной цене в широком ассортименте

Любое сельскохозяйственное предприятие с парком техники и транспорта нуждается в постоянно обновляемом и пополняемом запасе наиболее востребованных запасных частей. Поломка может случиться в любой момент, а простой трактора хотя бы пол дня во время посевной или уборки урожая – это всегда убытки. Поэтому качественные и надежные тракторные запчасти должны быть всегда в прямом доступе, что обеспечит бесперебойную работу техники и ее высокие производственные показатели.

Компания «ТехСтройИнвест» занимается прямыми поставками и реализацией запчастей к тракторам любой модификации. Благодаря взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству с производителями и наличию собственных производственных мощностей, компания сформировала достойный ассортимент высококачественной продукции, которая представлена в онлайн-каталоге официального сайта. В пакете коммерческих предложений компании вы найдете:

  • запчасти для тракторов различных моделей;
  • прокладочные материалы;
  • гидравлику;
  • автохимию и расходные материалы;
  • поршневые комплекты, кольца, пальцы;
  • топливную аппаратуру;
  • электрику: фары, генераторы, стартера и т.д.

Штат компании состоит из опытных, исключительно квалифицированных специалистов, которые строго следят за последними тенденциями на рынке запчастей и техники. Поэтому ассортимент компании стабильно пополняется актуальными изделиями и новинками, которые способны одновременно устранить поломку трактора и модернизировать его.


Купить тракторные запчасти по адекватной цене

Компания «ТехСтройИнвест» желает приобрести запчасти для тракторов Южного, Липецкого, Онежского, Минского, Волгоградского и других тракторных заводов как оптом, так и в розницу. Условия покупки максимально выгодные и комфортные для каждой группы покупателей. При этом всегда действует лояльная система скидок и предлагается возможность отсрочить платеж.

Являясь официальным дилером ОАО "Бобруйского завода тракторных деталей" и ООО «Турбоком», компания может предложить самый полный ассортимент запчастей, их стабильное наличие на собственных складах и оперативную доставку в минимальный срок.


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