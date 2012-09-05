В свое время популярность Renault 19 в Европе была очень высока, и даже в Германии в какой-то момент это был самый продаваемый иностранный автомобиль гольф-класса. Модель выпускалась в четырех вариантах кузова — трех- и пятидверные хэтчбеки, четырехдверный седан и двухдверный кабриолет. Кстати, кабриолет производился до 1997 года, в то время как остальные варианты были сняты с европейских конвейеров в 1996-м и переданы для сборки филиалам в Латинской Америке и Турции. Надо отметить, что на отечественном рынке в большинстве своем представлены седаны турецкого производства, и, хотя многие их узлы и агрегаты взаимозаменяемы с «французами», особенности все же имеются и, пожалуй, главная из них — менее высокое качество сборки и применяемых комплектующих. А основная внешняя отличительная черта «турчанок» — кузовной шильдик с именем Europa.

Кузов у «девятнадцатой» частично оцинкован и в целом неплохо сопротивляется коррозии. Характерным признаком, определяющим его общее состояние, является наличие ржавчины на задних колесных арках, причем процесс начинается с области соединения порога с задним крылом и, как правило, с правой стороны. Другие типичные места появления коррозии - передний край капота, нижняя часть дверей и пороги.

Автомобиль обязан в том числе и огромному количеству комплектаций, которых, в обоих поколениях было почти два десятка. Но начинкой машины в зависимости от комплектации различаются довольно сильно: они могут быть как абсолютно пустыми, гак и довольно нашпигованными (для своего модельного года), включающими сервомеханизмы регулировки перусмую по углу наклона рулевую колонку, подушки безопасности, электропакет и даже люк с электроприводом. Но подобные «приятности» — прерогатива «европеек», да и то последних лет выпуска, «турчанки» же в большинстве своем куда более незатейливы, однако примерно с 1998 года и им присущи некоторые черты современности.