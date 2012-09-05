Широка страна Америка! Такие же и автомобили. Там не экономят на удовольствии №1. Любимое число цилиндров - 8. Еще бы! Ведь литр бензина там дешевле бутылки Сока-S,Pepsi-Cola! Дороги там без конца, без края вдоль и поперек, и как не ездить по ним на все 8 цилиндров?

Но некоторым мало и этого. Известный тюнер и конструктор Carol Shelby, автор славной Cobra, воодушевленный новым цифровым кодом Formula 1 - 10, нашел в Америке мотор с таким же числом цилиндров, правда от грузовика объемом 8 л. После соответствующего тюнинга, он построил вокруг него свое очередное спортивное чудо - Viper.

А в Европе все по-старому. Кто делает 4-5 цилиндров, кто - 6, а кто способен - 12. Как всегда это Ferrari и Lamborghini, чьи бесподобные творения - вершина спортивных автомобилей и шедевры дизайна. Динамику же и даже звук 12-ти цилиндров трудно передать человеческой речью. За ними в “Клуб 12" вступили Jaguar, BMW, Mercedes. И даже этого кое-кому недостаточно. И они делают 16 цилиндров! Примеры: итальянская Cizeta и французский Jimenez Novia W16. Тут уже нет слов.

А где же числа 7,9, 11? Пока таких автомобилей нет. Хотя были интересные проекты 9-ти цилиндровых моторов. А реально они применялись в авиационных “звездных’ двигателях до эпохи турбин. Для таких конструкций предпочтительнее нечетное число цилиндров.