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Ширина обочин
25 Апреля 2017
Теги: авто

Недостаточная ширина обочин приводит к росту числа ДТП по следующим причинам:

• при малой ширине обочин и отсутствии ограждений съехавший на нее с большой скоростью автомобиль во многих случаях не может остановиться в пределах земляного полотна и съезжает с дороги;

• автомобили, остановившиеся на узкой обочине, остаются частично на проезжей части, уменьшая ее эффективную ширину.

Отклоняясь от нормальной траектории при проезде мимо стоящего на обочине автомобиля, объезжающие автомобили попадают на полосу встречного движения, т. е. возрастает риск столкновения. Кроме того, когда автомобиль стоит частично на проезжей части, выходящий из него водитель и (или) обходящий его машину спереди человек могут оказаться на пути автомобиля, совершающего объезд. Не совершать ошибок на дороге вам поможет частный инструктор по вождению. После его занятий вы будете чувствовать себя на дороге как рыба в воде.

Число происшествий, связанных с остановкой и стоянкой автомобилей на обочинах, достигает 7... 12 % их общего количества. Из этих происшествий более 30 % составляют наезды на людей, неожиданно выходящих из кабины или появляющихся из-за стоящих автомобилей. При увеличении ширины обочины, когда стоящий автомобиль может разместиться на ней, уровень аварийности снижается, поскольку отпадает необходимость в отклонении траектории влево, а выходящий из стоящего автомобиля или из-за него человек не оказывается сразу на проезжей части.

Анализируя данные, приходим к выводу, что, чем ниже безопасная скорость, тем большая часть водителей превышает ее. Проведенный анализ показал, что при проезде мимо стоящих на обочине автомобилей рекомендуются два варианта действий водителя:

• при отсутствии встречных автомобилей необходимо максимально сместить автомобиль влево, чтобы создать наибольший резерв пространства в поперечном направлении;

• при невозможности отклониться влево необходимо снизить скорость настолько, чтобы можно было остановить автомобиль в случае неожиданного появления человека из-за стоящего автомобиля.

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