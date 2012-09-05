Каждому автовладельцу известно насколько важным является наличие качественной резины на колесах, от которой зависит очень многое. Она обеспечивает не только комфорт передвижения на дорогах, но еще и обеспечивает необходимой безопасностью не только водителя, но и пассажиров. Только брендовые образцы резины, отличающиеся своим непревзойденным качеством, могут служить надежным решением для автомобилистов. Однако современный рынок перенасыщен дешевыми подделками, не выдерживающими даже малейшей критики. Приобретая такую резину, вы кроме финансов, рискуете собственной жизнью или же жизнями близких.

Некоторые водители предпочитают экономить на шинах, приобретая при этом модели сомнительного происхождения. Они думают, что если купят резину дешево, смогут забыть о проблемах, связанных с шинами. Однако такие образцы очень быстро изнашиваются и портятся, а водитель вынужден думать о приобретении новых. Поэтому, как говорится, скупому приходится платить дважды. В сезон такие расходы могут дойти до огромных сумм. А если вы приобретаете оригинал, можете рассчитывать на его износостойкость и прочность, так как подобные шины изготавливаются не в кустарных цехах, а на огромных производствах с использованием высококачественных материалов и инновационных технологий.

Во время создания автомобильной резины огромное значение придается тем специальным добавкам, которые при этом используются. В основном - это полимеры, укрепляющие резину и придающие ей износостойкость. Лучшим образцом такой резины по праву считаются шины марки Yokohama. Особый интерес отечественного потребителя вызывает модель шин данной марки под кодовым названием SUV G055. Эта резина была создана с учетом российских условий. Если почитать отзывы о Yokohama Geolandar SUV G055, вы просто изумитесь тем возможностям, которые они предоставляют водителям.

Они позволяется автомобилю разгоняться до скорости в двести сорок км/ч. с индексом скорости V. Что же касается допустимой нагрузки на каждое такое колесо, она превышает тонну. Благодаря основным технологическим разработкам данного бренда, достигнута необыкновенная прочность и надежность этой резины, которая позволяет автовладельцам достичь максимальной уверенности и стабильности при езде. А способствует этому специальный протектор, имеющий мультиволновые канавки. Он отвечает за облегчение передвижения по трассам, снижая при этом вибрации на неровностях.

