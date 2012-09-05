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Шины Yokohama - качество и долговечность
7 Декабря 2021
Теги: авто

Надежные, долговечные и уникальные шины Yokohama пользуются сегодня повышенным спросом среди автолюбителей. Бренд имеет большую историю, берущую начало еще в далеком 1917 г. Тогда Yokohama Rubber - японская компания, в сотрудничестве с американским конгломератом BFGoodrich создает совместное производство и спустя пару лет начинает серийный выпуск шин. Производственная база японского бренда тогда располагалась в Йокогаме, а завод назывался Хирунама. Через десять лет в том же самом городе открывается новый завод компании - Тсуруми. Официально бренд получил название Йокогама в 1937 г.

С расширением сети по производству шин, головной офис компании открывается в японской столице - Токио. Но настоящий прорыв произошел в 1954 г., когда компания впервые выпустила бескамерные покрышки. А уже через три года в производственной линии появляются уникальные модели шин, изготовленные из искусственного каучука. Еще через год японский бренд выпускает оригинальные покрышки. В основу данных изделий использовали корд из нейлона. Данный период можно смело назвать эпохой прорыва. С тех времен шины йокогама завоевали мировой рынок и стали пользоваться огромной популярностью в разных странах.

Высокотехнологичные решения компания начала использовать еще в конце шестидесятых, когда под этим брендом появились первые радиальные покрышки. В недавно открытом исследовательском центре японской корпорации тогда стали разрабатывать эффективные технические решения и проводить эксперименты. Еще через год в Штатах открывается первый офис продаж японской корпорации. Семидесятые годы были ознаменованы появлением стальных шин данной марки, предназначенных для автобусов и грузового автотранспорта. Именно в это время Йокогама начинает стремительную экспансию на мировой рынок, осваивая все новые страны.

Уже к началу восьмидесятых корпорация приступает к сотрудничеству с представителями автоспорта. Открытие исследовательского центра D-PARC с тестовым полигоном позволило разработчикам компании проводить разносторонние исследования новинок. К концу восьмидесятых компания открывает завод на территории США. Параллельно открываются представительства в Германии и совместные производства с американскими корпорациями. Кроме этого Йокогама становится официальным поставщиком авторезины для модельного ряда Порш.

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