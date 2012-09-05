Надежные, долговечные и уникальные шины Yokohama пользуются сегодня
повышенным спросом среди автолюбителей. Бренд имеет большую историю,
берущую начало еще в далеком 1917 г. Тогда Yokohama Rubber - японская
компания, в сотрудничестве с американским конгломератом BFGoodrich
создает совместное производство и спустя пару лет начинает серийный
выпуск шин. Производственная база японского бренда тогда располагалась в
Йокогаме, а завод назывался Хирунама. Через десять лет в том же самом
городе открывается новый завод компании - Тсуруми. Официально бренд
получил название Йокогама в 1937 г.
С расширением сети по производству шин, головной офис компании
открывается в японской столице - Токио. Но настоящий прорыв произошел в
1954 г., когда компания впервые выпустила бескамерные покрышки. А уже
через три года в производственной линии появляются уникальные модели
шин, изготовленные из искусственного каучука. Еще через год японский
бренд выпускает оригинальные покрышки. В основу данных изделий
использовали корд из нейлона. Данный период можно смело назвать эпохой
прорыва. С тех времен шины йокогама завоевали мировой рынок и стали
пользоваться огромной популярностью в разных странах.
Высокотехнологичные решения компания начала использовать еще в конце
шестидесятых, когда под этим брендом появились первые радиальные
покрышки. В недавно открытом исследовательском центре японской
корпорации тогда стали разрабатывать эффективные технические решения и
проводить эксперименты. Еще через год в Штатах открывается первый офис
продаж японской корпорации. Семидесятые годы были ознаменованы
появлением стальных шин данной марки, предназначенных для автобусов и
грузового автотранспорта. Именно в это время Йокогама начинает
стремительную экспансию на мировой рынок, осваивая все новые страны.
Уже к началу восьмидесятых корпорация приступает к сотрудничеству с
представителями автоспорта. Открытие исследовательского центра D-PARC с
тестовым полигоном позволило разработчикам компании проводить
разносторонние исследования новинок. К концу восьмидесятых компания
открывает завод на территории США. Параллельно открываются
представительства в Германии и совместные производства с американскими
корпорациями. Кроме этого Йокогама становится официальным поставщиком
авторезины для модельного ряда Порш.