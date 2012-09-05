Pirelli – итальянское качество
Комплекты покрышек автомобиля недолговечны, и периодически их приходится
менять: из-за износа или смены сезонов. Чаще всего автомобилистам
приходится менять летнюю резину на зимнюю и наоборот. При выборе резины на определенный сезон необходимо учитывать ее
особенности, так как устроены они по-разному. Летняя резина выдерживает
высокие температуры. За счет того, что они не грубые и их протектор
неглубокий летняя покрышка не препятствует езде по асфальту и делает ее
легче. Зимняя резина, напротив, создана для более лучшего сцепления с
дорогой во время гололеда и на снежном покрытии. Это достигается за счет
грубого выраженного рисунка протектора, способного удержать автомобиль
от заносов и обеспечить быстрое торможение при острой необходимости.
Компания Pirelli была организована в 1872 году, и с тех пор зарекомендовала себя как надежный производитель покрышек, которым доверят покупатели более чем в 120 странах по всему миру. Pirelli на этом не останавливается: продолжает расширять свой ассортимент и использует при производстве покрышек передовые технологии. Поэтому автомобилистам, желающим приобрести шины пирелли на rezina.ua, стоит присмотреться с ассортименту этой фирмы, ведь доверие миллионов потребителей обманывать не может.
Pirelli – идеальное решение для автомобиля
Шины Pirelli – это безупречный выбор для вашего автомобиля, и утверждать это позволяют следующие причины:
• Покрышки изготавливаются из перерабатываемых материалов, что является немаловажным при нынешней экологической ситуации;
• Шины Pirelli используется для гоночных автомобилей, а это свидетельствует о том, что она прочная и износостойкая;
• Доступные цены и широкий ассортимент позволяет подобрать шины на любой автомобиль и вид езды.
Pirelli в Украине
Среди широко ассортимента вы обязательно найдете идеальные
покрышки для автомобиля по разумной цене. Теперь нет необходимости
ездить по магазинам в поисках самого лучшего варианта: здесь вы можете
выбрать несколько подходящих вариантов из предоставленного ассортимента
и сравнить их между собой по важным параметрам. При необходимости вы
всегда можете обратиться к консультанту, который укажет на особенности
той или иной модели. Выбрав понравившуюся модель, необходимо оформить
заказ, оплатить его и ждать доставки, которая осуществляется в короткие
сроки практически по всей стране.