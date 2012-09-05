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Шины пирелли
17 Мая 2017
Теги: авто

Pirelli – итальянское качество

Комплекты покрышек автомобиля недолговечны, и периодически их приходится менять: из-за износа или смены сезонов. Чаще всего автомобилистам приходится менять летнюю резину на зимнюю и наоборот. При выборе резины на определенный сезон необходимо учитывать ее особенности, так как устроены они по-разному. Летняя резина выдерживает высокие температуры. За счет того, что они не грубые и их протектор неглубокий летняя покрышка не препятствует езде по асфальту и делает ее легче. Зимняя резина, напротив, создана для более лучшего сцепления с дорогой во время гололеда и на снежном покрытии. Это достигается за счет грубого выраженного рисунка протектора, способного удержать автомобиль от заносов и обеспечить быстрое торможение при острой необходимости.

Компания Pirelli была организована в 1872 году, и с тех пор зарекомендовала себя как надежный производитель покрышек, которым доверят покупатели более чем в 120 странах по всему миру. Pirelli на этом не останавливается: продолжает расширять свой ассортимент и использует при производстве покрышек передовые технологии. Поэтому автомобилистам, желающим приобрести шины пирелли на rezina.ua, стоит присмотреться с ассортименту этой фирмы, ведь доверие миллионов потребителей обманывать не может. 

Pirelli – идеальное решение для автомобиля

Шины Pirelli – это безупречный выбор для вашего автомобиля, и утверждать это позволяют следующие причины:

• Покрышки изготавливаются из перерабатываемых материалов, что является немаловажным при нынешней экологической ситуации;

• Шины Pirelli используется для гоночных автомобилей, а это свидетельствует о том, что она прочная и износостойкая;

• Доступные цены и широкий ассортимент позволяет подобрать шины на любой автомобиль и вид езды. 

Pirelli в Украине

Среди широко ассортимента вы обязательно найдете идеальные покрышки для автомобиля по разумной цене. Теперь нет необходимости ездить по магазинам в поисках самого лучшего варианта: здесь вы можете выбрать несколько подходящих вариантов из предоставленного ассортимента и сравнить их между собой по важным параметрам. При необходимости вы всегда можете обратиться к консультанту, который укажет на особенности той или иной модели. Выбрав понравившуюся модель, необходимо оформить заказ, оплатить его и ждать доставки, которая осуществляется в короткие сроки практически по всей стране.

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