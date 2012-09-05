Тяжёлые грузовики и автобусы снабжаются прямобортными шинами на плоских ободах. При увеличении сечения шины увеличивается число слоёв, а большее число слоёв каркаса позволяет применять более высокое внутреннее давление. Наибольшая грузоподъёмность баллонных шин автобусов и грузовиков стандартизована в США. Грузоподъёмность шины при меньшем внутреннем давлении» чем указано на графике, приблизительно пропорциональна зависимости /Г-585, где давление р исчисляется в фунт./кв. дюйм, а грузоподъёмность — в фунтах.

Некоторые из профилей шин изготовляются также с большим числом слоёв и в этом случае могут работать при большем внутреннем давлении. Шины 6,50" изготовляются также с восемью слоями для давления 4,6 кг!см2; шины 7,00" — с десятью слоями для давления 4,9 кг/см1, шины 7,50" — с десятью слоями для давления 5.3 кг! см2; шины 8,25" — с 12 слоями для давления 5.3 кг/см2 и шины 9,00" — с 12 слоями для давления 5,6 кг/см2. Если число слоёв отличается от стандартного и применяется более высокое внутреннее давление, грузоподъёмность шины изменяется пропорционально величине /?0585. Например, восьмислойная шина 7,50/20 имеет наибольшее рекомендуемое внутреннее давление 3,9 кг/см2 и наибольшую грузоподъёмность 1020 кг. Пользуясь приведёнными выше данными и интерполируя, найдём, что грузоподъёмность десятислойной шины 7,50/20 внутренним давлением 5,3 кг!см2 будет 2250 кг. Нужны срочно деньги, а занять у знакомых нет возможности? Ваш четырехколесный друг придет на помощь. В автоломбарде http://autolombardn1.ru/pts/ выдадут необходимую сумму под залог. Здесь вам предложат самые выгодные условия сотрудничества.

Для каждого стандартного размера шины существует стандартный размер обода. Обод обозначается диаметром его полок и шириной между фланцами. Отношение ширины стандартного обода к номинальной ширине шины слегка изменяется для различных размеров, приближаясь в среднем к 0,61. Можно монтировать шину заданного размера на обод большей ширины, чем предусматривается стандартом; в этом случае шина имеет больший объём воздуха, улучшаются условия езды и увеличивается долговечность шины.



