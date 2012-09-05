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Шины БКТ
19 Января 2021
Теги: авто

Внедорожную автомобильную технику лучше обувать в шины БКТ. Они считаются лидерами профильного рынка для различных марок и модификаций внедорожников. Выпускается такая резина индийскими производителями. На современном рынке они представлены максимально широким ассортиментным рядом. Производители внедорожной автотехники предпочитают заказывать именно БКТ-шины, которые объединяют в себе важнейшие эксплуатационные характеристики. Прежде всего необходимо отметить отличное сцепление с дорожным полотном вне зависимости от погодных или иных условий.

Шины БКТ http://shop.emicompany.kz/catalog/tyres/bkt - это высококачественные, устойчивые к истиранию и механическому воздействию изделия. Обувая внедорожники в такую резину владельцы достигают отличной управляемости ТС, а также его устойчивости на разных поверхностях или же дорогах. Обходятся такие шины недорого. Представлены они в богатом ассортименте. Поэтому выбрать изделия можно в соответствии с маркой вашего внедорожника. А выгодная цена позволит сэкономить немало средств. Кроме внедорожной техники подобная резина используется на строительной и сельскохозяйственной технике.

Необходимо отметить и другие значимые преимущества шин БКТ. Через официальный веб-сайт производителя заинтересованные автовладельцы могут подобрать подходящее изделие дистанционно, буквально за секунды. Каждая товарная позиция здесь представлена с детальными техническими характеристиками и высококачественными изображениями. Указана и актуальная стоимость изделий. В случае возникновения проблем или вопросов, можно воспользоваться услугами опытных консультантов компании. Выбор осуществляется по диаметру, сезонным характеристикам, высоте или же иным основным рабочим параметрам.

Весь ассортимент продавца доступен вместе с услугой доставки в любую точку Казахстана. Производятся шины БКТ на новейшем оборудовании, с использованием последних технологических достижений. Благодаря этому производителю удается максимально снижать стоимость готовых изделий, ускоряя при этом процесс производства. Увеличенные объемы позволяют удовлетворять растущие потребности рынка сложной автомобильной техники. Подобная техника используется для сельскохозяйственных, бурильных, землеройных, погрузочных работ. Следовательно, шины должны быть максимально прочными и долговечными, чтобы выдерживать огромные нагрузки. Кроме этого они должны иметь хорошее сцепление с дорожными полотнами или иными поверхностями, чтобы оператор мог управлять техникой безопасно и корректно. Всем этим критериям отвечают шины БКТ индийского производства, которые можно приобрести через онлайн-магазин Emicompany.

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