Наша компания предлагает в широком ассортименте оборудование для шиномонтажа грузовых и легковых автомобилей. Мы предлагаем оборудование от отечественных производителей, отличающееся высоким качеством сборки и доступной ценой. Мы являемся непосредственным дилером представленных брендов, готовы предложить выгодные и удобные условия покупки.

Ассортимент оборудования

В каталог включено все необходимое оборудование для шиномонтажа для мастерской специализирующейся на обслуживание легкового и грузового транспорта. У нас можно купить:

Шиномонтажные станки;

Балансировочные станки;

Вулканизационные станки;

Станки для правки дисков;

Компрессорное оборудование;

Домкраты, подъемники, тележки для колес;

Мойки для колес, наборы инструментов и многое другое.

Все оборудование соответствует высоким стандартам качества, подойдет для использования в профессиональных мастерских.

Комплекс дополнительных услуг

Мы не только продаем шиномонтажное оборудование, но и предлагаем весь спектр дополнительных услуг по обустройство мастерской, включающих в себя:

Монтажные работы – выполним быструю и качественную установку в удобное для клиента время;

Настройку и оптимизацию – наши специалисты протестируют оборудование, настроят и настроят параметры работы;

Гарантийное обслуживание – весь спектр ремонтных, сервисных, профилактических работ для поддержания техники в исправном состоянии.

Покупая у нас оборудование для шиномонтажа, Вы получаете все необходимые услуги по обустройству мастерской и техническому сопровождению бизнеса.

Преимущества покупки у нас

Наша компания не является обычным интернет магазином, мы выполняем дилерские функции представленных брендов и компаний. Благодаря этой особенности, мы можем предложить следующие преимущества при сотрудничестве:

Максимально доступные цены от производителя;

Выгодные скидки, удобные условия покупки и оплаты;

Быстрая доставка со склада компании или под заказ от производителя;

Весь спектр дополнительных работ выполняемых на профессиональном уровне;

Консультативная поддержка клиентов, помощь в выборе.

Покупая оборудование для шиномонтажа у нас, Вы выбираете лучшие цены и сервисы, для выгодного и долгосрочного сотрудничества. Мы рады каждому клиенту и готовы предложить любую необходимую помощь. Убедитесь в этом, просто позвонив нам.



