Наша компания предлагает в широком ассортименте оборудование для шиномонтажа грузовых и легковых автомобилей. Мы предлагаем оборудование от отечественных производителей, отличающееся высоким качеством сборки и доступной ценой. Мы являемся непосредственным дилером представленных брендов, готовы предложить выгодные и удобные условия покупки.
Ассортимент оборудования
В каталог включено все необходимое оборудование для шиномонтажа для мастерской специализирующейся на обслуживание легкового и грузового транспорта. У нас можно купить:
- Шиномонтажные станки;
- Балансировочные станки;
- Вулканизационные станки;
- Станки для правки дисков;
- Компрессорное оборудование;
- Домкраты, подъемники, тележки для колес;
- Мойки для колес, наборы инструментов и многое другое.
Все оборудование соответствует высоким стандартам качества, подойдет для использования в профессиональных мастерских.
Комплекс дополнительных услуг
Мы не только продаем шиномонтажное оборудование, но и предлагаем весь спектр дополнительных услуг по обустройство мастерской, включающих в себя:
- Монтажные работы – выполним быструю и качественную установку в удобное для клиента время;
- Настройку и оптимизацию – наши специалисты протестируют оборудование, настроят и настроят параметры работы;
- Гарантийное обслуживание – весь спектр ремонтных, сервисных, профилактических работ для поддержания техники в исправном состоянии.
Покупая у нас оборудование для шиномонтажа, Вы получаете все необходимые услуги по обустройству мастерской и техническому сопровождению бизнеса.
Преимущества покупки у нас
Наша компания не является обычным интернет магазином, мы выполняем дилерские функции представленных брендов и компаний. Благодаря этой особенности, мы можем предложить следующие преимущества при сотрудничестве:
- Максимально доступные цены от производителя;
- Выгодные скидки, удобные условия покупки и оплаты;
- Быстрая доставка со склада компании или под заказ от производителя;
- Весь спектр дополнительных работ выполняемых на профессиональном уровне;
- Консультативная поддержка клиентов, помощь в выборе.
Покупая оборудование для шиномонтажа у нас, Вы выбираете лучшие цены и сервисы, для выгодного и долгосрочного сотрудничества. Мы рады каждому клиенту и готовы предложить любую необходимую помощь. Убедитесь в этом, просто позвонив нам.