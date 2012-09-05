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Шиномонтажное оборудование
4 Июля 2017

Наша компания предлагает в широком ассортименте оборудование для шиномонтажа грузовых и легковых автомобилей. Мы предлагаем оборудование от отечественных производителей, отличающееся высоким качеством сборки и доступной ценой. Мы являемся непосредственным дилером представленных брендов, готовы предложить выгодные и удобные условия покупки.

Ассортимент оборудования

В каталог включено все необходимое оборудование для шиномонтажа для мастерской специализирующейся на обслуживание легкового и грузового транспорта. У нас можно купить:

  • Шиномонтажные станки;
  • Балансировочные станки;
  • Вулканизационные станки;
  • Станки для правки дисков;
  • Компрессорное оборудование;
  • Домкраты, подъемники, тележки для колес;
  • Мойки для колес, наборы инструментов и многое другое.

Все оборудование соответствует высоким стандартам качества, подойдет для использования в профессиональных мастерских. 

Комплекс дополнительных услуг

Мы не только продаем шиномонтажное оборудование, но и предлагаем весь спектр дополнительных услуг по обустройство мастерской, включающих в себя:

  • Монтажные работы – выполним быструю и качественную установку в удобное для клиента время;
  • Настройку и оптимизацию – наши специалисты протестируют оборудование, настроят и настроят параметры работы;
  • Гарантийное обслуживание – весь спектр ремонтных, сервисных, профилактических работ для поддержания техники в исправном состоянии.

Покупая у нас оборудование для шиномонтажа, Вы получаете все необходимые услуги по обустройству мастерской и техническому сопровождению бизнеса. 

Преимущества покупки у нас

Наша компания не является обычным интернет магазином, мы выполняем дилерские функции представленных брендов и компаний. Благодаря этой особенности, мы можем предложить следующие преимущества при сотрудничестве:

  • Максимально доступные цены от производителя;
  • Выгодные скидки, удобные условия покупки и оплаты;
  • Быстрая доставка со склада компании или под заказ от производителя;
  • Весь спектр дополнительных работ выполняемых на профессиональном уровне;
  • Консультативная поддержка клиентов, помощь в выборе. 

Покупая оборудование для шиномонтажа у нас, Вы выбираете лучшие цены и сервисы, для выгодного и долгосрочного сотрудничества. Мы рады каждому клиенту и готовы предложить любую необходимую помощь. Убедитесь в этом, просто позвонив нам.  

 


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