Шестицилиндровый Volvo доделали и запустили в серию летом. Это был автомобиль уже совершенно в американском вкусе, — шестиоконный седан с благородными пропорциями и плавными формами, не чета прежним 4-цилиндровым «сундукам». Открытых моделей в производственной программе больше не было, и практически все последующие машины Volvo носили буквенное обозначение PV. Желающие иметь непременно кабриолет должны были теперь брать себе машину в виде шасси и потом заказывать кузов в специализированном ателье — у того же Адольфа Фрейшуса, например, или у Густафа Норбергса там же в Стокгольме, или в мастерских Norrmalm, или еще у кого-нибудь: подобных предприятий в Швеции было достаточно. С другой стороны, появились семиместные модификации TR на удлиненной до 3,1 м колесной базе, рассчитанные на работу в качестве частных таксомоторов. Они были двух типов — «городское» такси и «сельское»; разница между ними заключалась в том, что у первого за спинкою переднего сиденья имелась стеклянная перегородка, отделявшая водителя от пассажиров, а у второго ее не было. Два средних места на этих автомобилях были откидными. Еще одна весьма специфическая модель предназначалась для коммивояжеров, ведущих выездную торговлю, — у нее задний диван укладывался плашмя на пол кузова, а в задке имелась пятая дверь, той же высоты, что и остальные четыре; она открывалась вбок, а не вверх, и через нее очень удобно было загружать в машину даже крупногабаритный багаж. То была чисто шведская разновидность грузопассажирского кузова. Собираетесь на деловую встречу? Закажите вип такси. Вежливые водители быстро доставят вас в любое место.

Шестицилиндровый мотор имел 3010 куб.см рабочего объема и 55 лошадиных сил отдачи на 3000 об/мин. Этого хватало, чтобы разогнать полуторатонный седан до ста десяти километров в час. У двигателя был динамически отбалансированный коленвал и семь коренных подшипников, — сказывался благоприобретенный американский опыт. Трехскоростную коробку вообще поставляло известное заокеанское предприятие Warner Gear — вплоть до 1944 года; задние мосты закупались попеременно то в Британии, то в Штатах. Спрос на шестицилиндровые Volvo оказался не в пример выше, чем на прежние 4-цилиндровые машины, — фирма наконец-то была на правильном пути: уже в августе месяце убыткам пришел конец и даже была получена первая прибыль, целых 1956 крон! Лиха беда начало, — уже в следующем году чистый доход составил 407849 крон, и это при том, что фирма Volvo откупила у прежних владельцев завод Pentaverken, поставлявший ей двигатели.