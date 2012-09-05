Простейшие схемы внутреннего колодочного и наружного ленточного тормозов имеют основные детали: барабан, колодки, лента, опоры и механизм включения тормоза. Дополнительно к этим деталям требуются пружины (оттормаживающие), которые оттягивают колодки или ленту от барабана при выключении тормоза, центрирующее приспособление, обеспечивающее равномерный зазор по всей окружности в выключенном положении, и регулировочное устройство для регулировки зазора по мере износа обшивок.

Когда все автомобили имели тормозы только на задние колёса, каждая автомобильная фирма изготовляла тормозы. С установкой тормозов на передние колёса появились затруднения, которые привели к специализации производства тормозов. Одной из проблем является такая передача усилия к передним тормозам, чтобы это усилие не влияло на управление и в свою очередь управление не влияло на усилие торможения. При расположении тормозов на задних колёсах, на коробке передач или на карданном валу привод осуществляется сравнительно простым механизмом. При расположении тормозов на поворотных кулаках схема привода усложняется.

Проблема может быть разрешена путём применения механического или гидравлического привода. Большинство первых тормозов на четыре колеса имели механический привод, а вскоре после введения тормозов на четыре колеса для американских легковых автомобилей появился гидравлический привод. Первый гидравлический тормоз был ленточного типа с наружным расположением ленты.