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Шедевры живописи
7 Августа 2020
Теги: живопись

Живопись всегда привлекала внимание не только филантропов, но и обычных людей, которые любуются творениями величайших мастеров и интересуются их биографиями. Сегодня в разных галереях, музеях и залах постоянно или же периодически выставлены работы гениальных художников, которые посещают миллионы людей. Особым интересом пользуются работы итальянских мастеров https://topkartin.ru/kartiny/italyanskij-polden, которые созданы в разных эпохах. Такие творения не теряют актуальности. Скорее наоборот, их популярность постоянно растет.

Не менее интересны работы русских мастеров, которые привлекают внимание своим национальным колоритом, использованной цветовой гаммой и техникой исполнения. Можно часами любоваться творениями таких корифеев живописи, как Писсаро, Мане, Моне, Дега, Пиросмани, Пикассо, Модильяни и др. Однако, чтобы лучше понять то или иное творение конкретного гения, необходимо внимательно изучить его биографию. Большинство гениев живописи прожили по сути нищую жизнь. В погоне за пропитанием, они создавали настоящие шедевры, которые сегодня пользуются огромнейшим интересом. В пример можно привести Модильяни - итальянского мастера, создававшего уникальные работы. В ресторанах он выполнял копеечные заказы, чтобы прокормить себя. Часто, ему не нравились свои работы, поэтому он вырывал листы из тетради и выбрасывал их. Везло тем, кто успел подобрать эти шедевральные творения.

То же самое можно сказать о грузинском примитивисте - Нико Пиросмани. Чтобы хоть как-то прожить, он часто выполнял заказы владельцев трактиров, ресторанов и закусочных. За полноценные холсты, ставшие сегодня шедеврами, он получал лишь накрытый стол. Умер великий творец в нищете, в подвальном помещении. Однако не стоит забывать и о тех творцах, которым несказанно повезло и они еще при жизни стали признанными и богатыми мастерами. В пример можно привести Пабло Пикассо. Художник начал свою жизнь в нищете, однако сумел заслужить признание и накопить огромный капитал.

Пикассо еще при жизни стал самым прибыльным художникам. Его полотна продавались тогда дороже всех. Всеобщее признание и популярность помогала художнику искать новые направления, создавать уникальные работы и развиваться. Лучшим творением мастера по-праву считается Герника. Ознакомившись с этой работой вы сумеете в полной мере оценить мастерство, размах и талант этого неповторимого художника.

Источник https://topkartin.ru/

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