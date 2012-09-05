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Шарниры с резиновой изоляцией
2 Мая 2018
Теги: авто

Универсальными шарнирами, обладающими некоторыми качествами шарниров дискового типа, являются шарниры с резиновой изоляцией. Этот шарнир состоит из двух крестовин 4, двух штампованных из листовой стали дисков 2 с четырьмя чашеобразными углублениями в каждой из них, резиновых втулок 1 на металлических сердечниках 3, расположенных в углублениях диска 2, болтов и гаек, которыми втулки прикрепляются к крестовинам. Шарнир, по данным фирмы, работает удовлетворительно при углах до 15° и устраняет необходимость в карданном приводе скользящего шарнира, так как обладает некоторой эластичностью в осевом направлении. Он смягчает (демпфирует) работу привода и изолирует кузов легкового автомобиля от шума и вибраций, передаваемых через колёса и полуось. Карданный вал запрессован на ступицу крестовины и приварен к ней.

Смазка. Универсальные шарниры, заключённые в сферическом корпусе непосредственно позади коробки передач, могут получать смазку из последней через отверстия вверху и внизу стенки, отделяющей коробку передач от шарнира. У других шарниров предусмотрены масляные резервуары в крестовине или цапфах. Подшипники цапф теперь всегда закрываются снаружи стаканообразными втулками, которые фиксируются на месте установочным кольцом или запорной пластиной и болтом. С внутренней стороны подшипника цапфы смазка задерживается уплотнением, изготовляемым обычно из пробки. Некоторые универсальные шарниры заправляются таким количеством смазки, которое достаточно на весь срок службы автомобиля, другие конструкции требуют пополнения запаса смазки после пробега 32 000 — 48 000 км, поэтому в центре шарнира предусмотрена маслёнка. Для смазки игольчатых подшипников рекомендуется применять трансмиссионное масло, имеющее вязкость 140 сек., по Сейболгу для смазки шарниров с подшипниками скольжения предпочтительна консистентная смазка. Шарниры с подшипниками скольжения всегда имеют резервуары для смазки, закрытые с одной стороны диском или прикреплённой к вилке кардана крышкой, а с другой — сальником.


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тут были комменты. RIP!






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