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Шарнир со скользящими блоками
23 Апреля 2018
Теги: авто

Другой тип универсального шарнира, в котором также происходит вращение вокруг осей, расположенных под прямыми углами друг к другу, но который имеет только одну пару цапф, имеет шарик или сферический блок, смонтированный на игольчатых подшипниках, причём каждый шарик или блок расположен в отверстии корпуса или картера шарнйра, соединённого болтами с дополнительным фланцем. При работе картер покачивается вокруг оси цапф, сферические блоки скользят взад и вперёд в отверстиях картера, т. е. происходит качательное движение вокруг оси, перпендикулярной оси цапф. Следовательно, принцип работы в данном случае совершенно такой же, как и у описанных выше соединений, но эта конструкция имеет то преимущество, что допускает некоторое смещение соединённых валов в продольном направлении и таким образом устраняет необходимость в отдельном скользящем соединении.

Шарниры, обеспечивающие равенство угловых скоростей. Причина неравенства угловых скоростей валов, соединённых шарнирами карданного типа, заключается в том, что действительная длина плеч рычагов от осей валов до точки передачи вращения непрерывно изменяется. Допустим, что ведущая вилка вращается с постоянной скоростью п об/мин. Тогда точка А в конце оси цапфы этой вилки будет иметь абсолютную скорость, равную 2-щ- см/мин, где т — радиус точки А относительно оси ведущей вилки. Но радиус точки А относительно оси ведомой вилки в этом положении имеет меньшую величину, равную т - cos 9 и так как цри данной линейной скорости угловая скорость обратно пропорциональна величине радиуса, в этом положении шарнира ведомая вилка вращается быстрее, чем ведущая вилка.


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тут были комменты. RIP!






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