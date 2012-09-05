Этот тип шарнира, обеспечивающий передачу движения с постоянной угловой скоростью, изобретённый Рцеппом, имеет стальные шарики расположенные в канавках, прорезанных внутри и снаружи соответственно на двух концентрических кольцах со сферическими поверхностями, закреплённых на шпонке или шлицах на ведущем и ведомом валах.

В этом случае канавки для шариков лежат в плоскостях, проходящих через ось вала, и, следовательно, не определяют положения плоскости, в которой расположены центры шариков. Эта функция выполняется сепаратором шариков, имеющем форму сферической гильзы с отверстиями, в которых расположены шарики (обычно шесть). Сепаратор связан посредством пальца с обоими валами. Палец имеет соединения с направляющим отверстием сепаратора и обоими валами.

Поворот одного из валов по отношению к другому вызывает угловое перемещение сепаратора и направляющего отверстия в нём вокруг их общего центра; при надлежащем соотношении между плечами штыря и расстояниями его опор от центра шарнира угловое перемещение сепаратора может быть сделано равным половине углового перемещения одного вала по отношению к другому таким образом, что плоскость, в которой расположены центры шариков, всегда делит угол между валами пополам.