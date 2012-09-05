Шарнир, позволяющий осуществить передачу с постоянной угловой скоростью, изготовляемый в настоящее время фирмой Бендикс, состоит из двух крестовин, каждая из которых имеет два, три или четыре выступа. Каждый выступ одной крестовины расположен между соответствующими выступами другой.

Движение передаётся от одного комплекта выступов к другому через стальные шарики, уложенные в канавках или желобках, прорезанных на боковых поверхностях выступов. Чтобы шарики всегда оставались в плоскости, делящей пополам угол между валами, желобки прорезаны под углом к оси крестовины, причём два желобка, находящиеся в контакте с данным шариком, расположены так, что они не могут стать параллельными друг другу. Таким образом шарик не может сместиться и всегда остаётся в точке пересечения осей желобов. Когда соединённые валы расположены в одну линию, центры всех шариков лежат в общей плоскости, перпендикулярной оси вала.

Если ведомый вал сместится на некоторый угол, плоскость, в которой расположены центры шариков, автоматически сдвинется на половину этого угла, и таким образом будет соблюдено условие, обеспечивающее постоянную угловую скорость передачи. Дополнительное преимущество шарнира этого типа заключается в том, что он допускает небольшое осевое перемещение соединённых валов, что обычно позволяет выполнить передачу без специального скользящего шарнира.