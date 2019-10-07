Теоретически снижение количества зачетных экипажей затрудняет продвижение к вершинам молодым гонщикам. Но, если посмотреть на составы команд, то о засилье “стариков" говорить не приходится. Из стартующих в командах гонщиков к ним можно отнести лишь Сайнса, Гронхольма, Нанизан да Рованперу. Остальные — представители новой волны.

Кстати, критикуемое многими ограничение состава команд дает все-таки больше шансов “малобюджетным" коллективам в борьбе с такими "богатеями", как Peugeot и Citroen. Да и для новых команд вхождение в “клуб NVRC" становится не таким болезненным. Впрочем о новых командах поговорим, когда они появятся, а сейчас обратим спой взор на тех, кто уже есть.

Чемпион в зачете команд Citroen и в этом сезоне вполне может рассчитывать на успех как в личном, так и в командном первенствах. И команде Ги Фрикелена плюсов намного больше, чем минусов. 11о составу пилотов ее сразу можно назвать лучшей. И Себастьян Лоэб, и Карлос Сайпс в прошлом сезоне реально претендовали на победу в личном зачете, и вряд ли они растеряли свое мастерство. В новом чемпионате Citroen стартует с хорошо проверенной Xsara WRC.

Автомобиль, благодаря в том числе и тестовой работе Сайпса, очень серьезно добавил на гравии, и теперь его никто уже не рискнет назвать “паркетным”. Технический директор Жан-Клод Ваукард отказался от заумной электроники в управлении автомобилем, считая, что даже на скользком покрытии она не дает больших преимуществ, зато может ощутимо подвести. Хотя в программе модернизации автомобиля такие хитроумные приспособления, как traction control, тоже имеются.

Основное внимание технического отдела сейчас направлено на совершенствование мотора, который по сравнению с Peugeot и Ford слабоват. В течение сезона должна появиться более мощная версия. Единственное, что смущает, так это... появившийся спортивный вариант С4. Как бы команде Citroen не наступить на те же грабли, что и Peugeot, когда предстоящая смена модели помешает реализовать существующий потенциал.

