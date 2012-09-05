Результаты по окончании соревнований были подсчитаны с похвальной быстротой. Не успели участники перекусить после славных подвигов, как их уже начали созывать на награждение.

Первое место, как и в прошлом году, заняли питерцы - Александр Фулиди и Денис Куприенко, бороздившие луховицкие леса на Toyot’e Land Cruiser 80. Штурман Куприенко - мастер спорта, член сборной Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию (пешему). Имя же Александра Фулиди хорошо известно во внедорожном автоспорте, а в «Мастер-ралли ориентировании» он побеждает уже во второй раз.

Счастливым победителям вручили кубки, призы и шампанское Castrol, которым они, несмотря на холод, честно обливались. Но все это традиционно, а вот представитель местного молокозавода вручил действительно нестандартный приз, а именно -10 литров сметаны. Высокая награда досталась девушке, активнее всех болевшей, и предназначалась поддерживаемому ей спортсмену. Остальным призерам оставалось только кусать друг другу локти от зависти.

От редакции. В этом году наиболее доблестные сотрудники нашего журнала смогли оценить «Мастер-ралли ориентирование» с самой интересной и правильной точки зрения - глазами участников. Выступили неплохо - 4-е место, но главное - мы получили огромное удовольствие от спортивного уик-энда.