Дизельные погрузчики представляют собой специальное оборудование для работы на открытом воздухе или в помещениях с налаженной системой вентиляции. Автопогрузчики, работающие на дизельном топливе, отличаются высокой производительностью и перемещают тяжелые грузы.

Минимальная грузоподъемность некоторых моделей составляет до полутора тонн, что позволяет использовать оборудование для работы в условиях ограниченного пространства.





Сфера применения погрузчиков

Автопогрузчики, работающие на дизельном топливе, используют при работе на:

Крупных строительных площадках и промышленных объектах;

Складских помещениях и терминалах;

Территории логистических центров.

При работе оборудования образуется большое количество выхлопных газов, поэтому его использование возможно на улице или в вентилируемом помещении. В некоторых случаях допустима эксплуатация в закрытом помещении, но в течение ограниченного времени. Обязательными требованиями в этом случае является оснащение техники нейтрализатором и соблюдение работниками правил и техники безопасности.

Современные дизельные погрузчики экономно расходуют топливо, поэтому выбрасывают в окружающую среду минимальное количество выхлопных газов.

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Преимущества дизельных погрузчиков

Специальная техника, работающая на дизеле, заслужила популярность за счет низкой цены по сравнению со стоимостью электропогрузчика. За счет невысокой цены топлива эксплуатация погрузчика обходится недорого его владельцу.

Техника может эксплуатироваться при низких оборотах двигателя, имеет высокую скорость и поднимает грузы на высоту до 8 метров.

Одним из преимуществ машины является возможность круглосуточной работы, заправив топливом технику эксплуатируют снова. Современные модели оснащают системой холодного запуска, благодаря которой работать на технике удобно независимо от времени года и температуры окружающей среды. Разработчики предусмотрели наличие системы водяного охлаждения, работа которой в значительной степени снижает уровень шума от работы оборудования.

Дизельные погрузчики надежны, долговечны, редко выходят из строя. Для длительной эксплуатации используют топливо высокого качества. Чем хуже дизель, тем быстрее машина выйдет из строя.

Автопогрузчики, работающие на дизеле, обладают высокой грузоподъемностью. Отдельные модели поднимают и перемещают грузы более 40 тонн. Для такой компактной техники это отличные показатели. В отличие от электропогрузчиков дизельные машины работают на поверхностях с наклоном, преодолевают препятствия на своем пути. Источник: https://ctliftequipment.kz/



