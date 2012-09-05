Гонки НАСКАР 2025 традиционно держат болельщиков в напряжении: к середине июля борьба за плей-офф входит в решающую фазу. Оставшиеся этапы регулярного сезона определят четверку финалистов, готовых вступить в октябрьскую битву.

Важный поворот произошел после 17 этапа НАСКАР 2025, The Great American Getaway 400 на Pocono Raceway (22 июня). Чейз Бриско впервые в сезоне победил, опередив Дэнни Хэмлина и Райана Блэйни. Это укрепило его в зоне плей-офф и добавило драматизма. Теперь команды конкурируют за последние слоты с отчаянной степенью напряжения.

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Следующий крупный этап — 19 этап NASCAR 2025, запланированный на 6 июля на Chicago Street Course. Трек известен как испытание на точность. Из-за особенностей трассы гонка редко обходится без риска. Неровное покрытие, сложность обгона, зоны жесткого торможения.

Команды уже выпускают апгрейды своих автомобилей: новая аэродинамика, жесткие настройки шасси и управление топливом — всё это вопросы, которые могут определить попадание в топ‑16 или вылет. Яркими претендентами остаются Денни Хэмлин, Уильям Байрон и Кайл Ларсон — все они лидируют по очкам, но их позиции не гарантированы.

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Уже в августе решатся судьбы последних претендентов. Организаторы и команды говорят: готовятся максимально, ведь баллы и моральное доминирование могут стать решающим в плей-офф.

Сезон НАСКАР 2025 подтверждает, что регулярка — это не только скорость. Это комбинация стратегии, анализа и эпизодов на трассе. Теперь всё яснее: кто попадёт в плей-офф НАСКАР, а чьи шансы иссякнут вместе с последней каплей топлива.



