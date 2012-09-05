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Севкабель
21 Мая 2017
Теги: кабель

Современные инженерные сети или же коммуникационные системы невозможно себе представить без качественного кабеля, который желающие могут заказать в Совкабель. Мы являемся производителем высококачественной кабельно-проводниковой продукции и занимаем достойное место в данной отрасли. Сегодня наша компания владеет современной производственной базой, которая состоит из соответствующих производственных площадок. Севкабель занимается поставками обширной номенклатуры товарных позиций. У любого заинтересованного лица или же компании имеется возможности приобретения у нас оптовых партий товара. Мы производим 25 тыс. маркоразмеров, любой из которых клиентура может заказать прямо онлайн.

Севкабель также предлагает потенциальной клиентуре полный комплекс работ или же решений. Наши высококвалифицированные специалисты занимаются проектирование и производством любой кабельно-проводниковой продукции с последующей ее доставкой в разные точки страны. У нас вы сможете воспользоваться эффективными инновационными решениями, которые являются прекрасной альтернативой дорогостоящих импортных аналогов. Уникальная история нашей компании привела к наиболее передовым, уникальным разработкам. Тем самым мы смогли создать и предложить нашей клиентуре лучшие товары, которые сейчас пользуются огромным спросом. 

Сейчас компания занимается обеспечением объектов отечественных ключевых отраслей современной продукцией. Мы успешно реализуем программу импортозамещения, создавая при этом инновационные продукты. Севкабель сегодня объединяет специалистов собственного НИИ, инжиниринговый центр с персоналом, работников производственных площадок и другие подразделения. Поэтому заказывая у нас кабель, вы получаете не только материал, но и готовые проекты, в которых расписаны все детали проектирования, производства или же монтажа инженерных систем с последующим их техническим обслуживанием. 

Особое внимание уделяется мипортозамещению и инновациям. Наша продукция отличается отличным качеством. Именно поэтому выпущенная нами узкоспециализированная продукция, кабеля связи, провода воздушных систем передач или же силовые кабеля пользуются сегодня таким спросом. Открывая наш онлайн-ресурс желающие смогут легко подобрать наиболее подходящие для их задач виды кабелей и приобрести их в любом количестве. Мы предлагаем каждому своему потенциальному заказчику оперативную доставку заказанных товаров в любую точку страны без всяких проволочек или же задержек.

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