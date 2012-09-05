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SeVille Touring Sedan
20 Марта 2019
Теги: авто

У подъезда гостиницы стоял ряд сверкающих “Кэдди". Одни исты подыскивали автомобили по цвету (выгодному для фотосъемки), другие просто садились в первый попавшийся. А мы с коллегой выбирали машину по... выхлопным трубам. Их должно быть две: пара широких, словно сплющенных, хромированных патрубков. Они да хромированные колесные диски особой формы служат главным внешним отличием версии "STS” (“SeVille Touring Sedan”), которая будет поставляться в Россию. Эту модификацию отличает богаче отделанный салон, лучшее оснащение и " 305-сильный мотор V8. К слову, “STS” - это самый мощный переднеприводный автомобиль в мире.

Коллега садится за руль, я усаживаюсь рядом. Как требует  дорожная легенда, водитель должен обнулить счетчик. Только как? На приборной доске привычной кнопки нет. Сидящий за рулем наугад нажимает подряд клавиши бортового компьютера. Какая-то из них срабатывает, и на электронном счетчике наконец выскакивают нули.

Начинаем путь под Моцарта. CD-чейнджер на шесть дисков заряжен полностью. Так устроители теста привлекали внимание истов к новейшему аудиокомплексу "Bose 4.0”, который разрабатывался специально для этой модели Cadillac имеет сложную систему динамиков и кроме проигрывателя дисков обладает кассетной декой класса “hi-fi”. Если вы не законченный аудиофил, то лучшего звучания, по- моему, желать не приходится.


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