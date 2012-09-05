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Серво-вакуумные гидравлические тормозы
17 Августа 2017
Теги: авто

Серво- вакуумные системы можно применять как к механическим, так и к гидравлическим тормозам. В первом случае педаль тормоза соединена с клапаном управления и через него с рычагом на поперечном тормозном валу. Шток поршня сервоцилиндра также действует на поперечный тормозной вал посредством другого рычага. У гидравлических тормозов педаль присоединена к клапану и далее к главному цилиндру, шток поршня которого присоединён к штоку поршня сервоцилиндра. Это устройство можно упростить, объединив в один агрегат вакуумный сервоцилиндр, его клапан управления и гидравлический цилиндр, называемый подчинённым цилиндром. Такое устройство осуществлено в системе, выпущенной фирмой Бендикс под маркой Гидровак. Все соединения системы выполнены при помощи шлангов, и поэтому агрегат Гидровак может быть расположен в любом месте шасси. В случае повреждения вакуумной системы тормозы включаются непосредственно нажатием педали, как и в обычной гидравлической тормозной системе.

Клапан управления агрегата Гидровак приводится в действие гидравлически давлением жидкости, возникающим в главном цилиндре при нажатии на тормозную педаль. Сервоцилиндр имеет два одинаковых отделения, в которых ходят поршни, присоединённые к общему штоку. Такое расположение двух цилиндров (тэндем) удваивает усилие на штоке при данном диаметре цилиндра. Сервоцилиндр работает, как вакуумно уравновешенный. Все полости находятся под разрежением, причём, полости 4 и 6 сообщения с атмосферой не имеют, а левые полости обоих отделений 3 и 5 могут сообщаться с атмосферой через клапан управления.

Педаль действует на поршень гидравлического главного цилиндра так же, как в обычной гидравлической тормозной системе. Из этого цилиндра жидкость проходит в подчинённый цилиндр (справа от сервоцилиндра) и через него к гидравлическому цилиндру, образующему часть клапана управления (на фигуре над подчинённым цилиндром). Клапан управления устроен так, что давление жидкости на поршень клапана перемещает диафрагму наверх, закрывая клапан вакуума, открывая затем клапан 2 и сообщая с атмосферой полость 5 и (через шток поршня) полость 3. Атмосферное давление при открытии клапана действует на диафрагму, вызывая реакцию, равную давлению гидравлического поршня. 7 клапана, и создавая таким образом следящий эффект управления. При пуске воздуха в сервоцилиндр поршни перемещаются вправо, закрывая сначала отверстие в поршне подчинённого цилиндра, а затем перемещая этот поршень; при этом тормозы включаются. Во время включения (при нажатии педали) гидравлическое давление в главном цилиндре действует на левую сторону поршня подчинённого цилиндра, поэтому общее усилие на штоке равняется сумме усилий, создаваемых поршнями сервоцилиндра, и усилия на поршне главного цилиндра, созданного водителем.


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тут были комменты. RIP!






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