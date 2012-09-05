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Сервисные центры “Volvo”
21 Февраля 2019
Теги: авто

В ремонт принимаются практически все автомобили “Volvo”, независимо от года выпуска. Ограничение распространяется на модели 300-й серии (например, их не будут ремонтировать в “Musa Motors”, “РТДСервис” и “Независимости”). Вызвано это тем, что на машины 300-й серии (а собирались они в Голландии)нет необходимой технической документации для ремонта. Впрочем, замену масла, тормозных колодок и фильтров на них сделают в любом техцентре. Кроме того, владельцы “трехсоток” без проблем могут сдать их в кузовной ремонт. С машинами “300-й” серии работают в “Автотемпе”, но предупреждают, что с запчастями к ним могут быть некоторые проблемы. В “Musa Motors”, помимо машин 300-й серии, не ремонтируют двигатели В-28 и В-280, устанавливаемые на 760-й и 860-й моделях “Volvo”. Регулировку и ремонт V-образных двигателей для 760-й модели не делают также и в “РТДСервис”.

Прием клиентов, как правило, производится по предварительной записи. Сделать это необходимо минимум за день до посещения. А в “Сервис-Ресурс” срок ожидания может достигать трех-четырех дней, зато клиентов, обслуживаемых по договору, принимают без очереди.

Следуя технической политике “Volvo,” каждый сервис- центр производит полный комплекс диагностических, регулировочных и восстановительных работ, включая ремонт систем АБС и систем впрыска, а также сложный ремонт по восстановлению геометрии кузова. На станциях используется только фирменное оборудование, которое рекомендовано компанией. Автоматические КПП на сервис-центрах не ремонтируют - их снимают и отправляют на завод, предлагая взамен уже готовый узел. То же самое относится и к дизельной аппаратуре. Что касается двигателей, то на всех авторизованных станциях есть условия и необходимое оборудование для проведения капитального ремонта. Однако специалисты техцентров в один голос заявляют, что сложный ремонт движка потребует гораздо больше времени, чем его замена. И с учетом трудозатрат стоимость капремонта становится соизмеримой с ценой нового силового агрегата.

 


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