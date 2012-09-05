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Сервисные центры по ремонту техники
21 Апреля 2020

В эпоху высоких цифровых технологий сложно представить среднестатистического человека без хотя бы одного гаджета. Смартфоны, фото и видеокамеры, ноутбуки и ПК, планшеты и проекторы – все это используется повсеместно, на постоянной основе и буквально везде. Мировые производители устраивают гонки за титулы «самый надежный», «самый высокотехнологичный», «самый продвинутый», «самый продаваемый» продукт, ежегодно выпуская новые, модернизированные устройства.

Очевидно, что стремительное увеличение количества цифровых устройств в мире приводит к повышенному спросу на услуги сервисных центров. Возрастают и требования к ним со стороны потенциальных потребителей. Сегодня хороший сервисный центр – это не просто мастерская по ремонту, это место, где помогут с любой проблемой и сделают это с заботой о клиенте.


Каким критериям должен отвечать современный сервисный центр?

Сервисный центр в Москве, которому бы можно было доверить свою технику, не опасаясь, должен соответствовать следующим критериям:

  1. Иметь собственный сайт, где клиент может получить полную информацию о предлагаемых услугах, их сроках и порядке предоставления, а также о ценах. На собственной интернет-странице должны быть контакты сервиса (телефон, адрес).
  2. Отзывы в интернете. Если у сервисного центра нет отзывов – это повод задуматься на тему, а имеется ли у мастеров достаточный опыт, как давно функционирует сервис, можно ли ему доверять?
  3. Гарантии на предоставляемые услуги – чем длительнее срок послеремонтной гарантии (на выполненные работы и на замененные комплектующие), тем лучше.
  4. Сопутствующие услуги. Как правило, сервисные центры, действительно заботящиеся о своих клиентах, предлагают и услуги, облегчающие жизнь клиентов. Это может быть бесплатная диагностика, выезд курьера на дом за техникой, предоставление бесплатных консультаций по телефону.

В Москве всем этим критериям отвечает сервис Честр. Информацию об услугах можно посмотреть на сайте https://chestr-remont.ru, там же вы можете оформить заказ и узнать адреса.


Что предлагает сервисный центр Честр

В Москве сервисный центр Честр предоставляет услуги по ремонту техники любых брендов, моделей и годов выпуска более 10 лет. Сегодня он полностью отвечает всем потребностям клиентов и предлагает:

  • бесплатную диагностику;
  • ремонт техники, выполняемый в современных ремонтно-диагностических лабораториях мастерами с многолетним опытом работы;
  • только оригинальные комплектующие;
  • минимальные сроки устранения даже самых серьезных поломок;
  • услугу «выезд курьера за техникой»
  • послеремонтную гарантию сроком до двух лет;
  • бесплатные консультации.

На сайте сервисного центра вы можете заказать услугу, ознакомиться с ценами, найти график работы, адреса и контакты.


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