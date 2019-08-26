Уже более двенадцати лет Сервис-центр Авторусь занимается обслуживанием модельного ряда марки Шевроле и Опель. Компания поставляет на отечественный рынок оригинальные детали концернов, выполняя профессиональное ремонтное обслуживание автомобилей этих брендов. За пройденные годы компании удалось нарастить кадровую и техническую базу до высочайшего профессионального уровня. Благодаря этому проблемных ситуаций с клиентурой и мастеров сервис-центра не возникает. Все ремонтные работы выполняются на суперсовременном оборудовании. Это позволяет проводить диагностику в кратчайшие сроки.



Авторусь https://rusavt.ru/ предлагает владельцам перечисленных марок авто ремонт любого агрегата или же узла. Компания обладает собственным складским хозяйством, позволяющим хранить необходимый запас оригинальны запчастей. Кроме этого автовладельцам не приходится бегать по разным магазинам для приобретения нужной детали. На каждую проделанную работу или же деталь компания предоставляет гарантию. Мастера сервис-центра имеют не менее пятилетний практический опыт работы с моделями перечисленных выше марок. Они прекрасно разбираются в особенностях ремонта таких авто. Во время выполнения ремонта, автовладельцы могут воспользоваться удобным залом ожидания, где есть и кафе с разными блюдами и кофе. На территории работает бесплатный интернет-доступ.



Компания постоянно проводит акции, позволяющие клиентуре сэкономить немалые суммы на деталях. Кроме этого подобными акциями предусмотрены и приятные подарки для постоянных клиентов сервис-центра. Также у Авторусь имеется специальная дисконтная программа, по которой автовладельцы могут получить 50-процентную скидку на ремонтные работы и 25-процентную на детали. Актуальность гарантийного срока в подобных случаях не имеет никакого значения. Также компания не обращает внимания, у какого дилера была приобретена конкретная модель автомобиля Шевроле или же Опель. Авторусь является авторизованным сервисом перечисленных брендов.