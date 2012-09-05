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Сервис-Про
27 Февраля 2017
Теги: авто

Наш веб-сервис представляет собой уникальную онлайн-службу, помогающую автолюбителям бесплатно искать подходящие автосервисы для проведения различных ремонтных работ. Также с нашей помощью вы легко сможете найти и приобрести качественные автозапчасти по выгодной для вас стоимости максимально оперативно. Чтобы воспользоваться нашими услугами достаточно обычной регистрации в нашей системе. После ее завершения вы сможете пользоваться всеми благами, которые мы предлагаем нашим посетителям. Как только процедура регистрации будет завершена к вам поступят предложения от автомагазинов и сервис-центров, которых будет указана стоимость выполнения заказа. 

Перед тем, как разместить на своем веб-ресурсе то или иное предложение, наш автомобильный портал тщательно проверяет автосервисы, которые их нам выслали. Наши специалисты визуально осматривают сервисные зоны. Мы никогда не разместим предложения такого автосервиса, в котором покраска авто производится в пыли или же грязи. Наш онлайн-сервис старается беречь авто наших пользователей и предоставляет услуги только тех сервис-центров, которые используют для таких целей отдельную покрасочную камеру. Нам удалось собрать в единую систему настоящих профессионалов своего дела. После того, как вы оставите заявку с указанием деталей будущего заказа, наши автомагазины или же автосервисы сами найдут вас и предложат нужные товары или же услуги.

Благодаря нашему веб-ресурсу вам уже необязательно обзванивать или же обходить магазины, чтобы искать нужную деталь. После завершения регистрационной процедуры на нашем веб-портале, вы получаете личный кабинет, в котором сможете легко сравнить разные предложения по качеству, стоимости или же другим параметрам. Кроме этого мы являемся первыми, кто внедрил на своем веб-ресурсе сервис бесплатного резервирования товаров на протяжении суток. За это время вы сможете попридержать выбранные детали и по истечению определенного периода времени, приобрести их прямо онлайн. Чтобы отремонтировать авто, необходимо зарегистрироваться на нашем онлайн-сервисе, описать существующую проблему и приложить фотки требуемого ремонта. После этого наши специалисты абсолютно бесплатно оценят стоимость авторемонта в режиме онлайн и представят предложения от разных автосервисов, из которых вы сможете выбрать наиболее выгодный для вас вариант.

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