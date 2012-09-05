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Сервис для курящих
26 Января 2022
Теги: авто

Многих водителей радуют всякие мелкие «штучки». Именно для них создан автоматический прикуриватель с подсветкой. Теперь курильщикам не придется выдергивать штатный прикуриватель из гнезда и «растягивать» сигарету, прижимая ее к раскаленному окончанию «огнива». Новая разработка японской фирмы «Ехеа» предлагает курящим водителям новую услугу'. Изделие, встраиваемое в гнездо прикуривателя, имеет специальную цилиндрическую выемку, оснащенную автоматическим «поджигом» сигареты. Как только она будет раскурена, световой индикатор тут же сообщит об успешном завершении этого процесса. Кстати, сигарета поджигается ровной линией, что бывает довольно редко при раскуривании «вручную». Другая интересная «курительная» вещица — пепельница с подсветкой. Изделие, выпускаемое японской фирмой «Napo- 1сх», снабжено миниатюрным аккумулятором, который заряжается от дневного света, проникающего в салон автомобиля.

Ночью же (или при слабом освещении) устройство автоматически «включает» приятную подсветку, которая также «вспыхивает» при открытии верхней крышки табачной «урны». Аксессуар крепится Hci переднюю панель «липучкой» или монтируется в баночницу. Для того, чтобы очистить содержимое резервуара, необходимо извлечь его легким движением из «пепельного» каркаса.

Еще одна любопытная новинка от «Napolex» — универсальный держатель для банок, мобильного телефона, пачки сигарет, зажигалки и других мелочей. Такой своеобразный «трансформер» позволяет удерживать все вышеперечисленное одновременно, не занимая при этом много места. Как правило, он устанавливается на решетке дефлектора передней панели. Кстати, изделие можно и «растрансформировать», отстегнув держатели сигарет и зажигалки и закрепив их на баночном кронштейне. Отметим, что компактность данного аксессуара здесь отлично сочетается с хорошей вместимостью.


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