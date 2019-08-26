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Сервис Clouty
13 Декабря 2019

Сегодня поиском стильной обуви или же одежды в сети занимается огромное количество потребителей. Задача найти качественные брендовые изделия является довольно сложной. Чтобы облегчить такую задачу и был создан сервис Clouty. Он является глобальным поисковиком по онлайн-магазинам одежды, бьюти-товарам или же обуви. Например, если вы введете в поисковую строку женские эспадрильи , система выдаст все существующие модели такой обуви, реализацию которых предлагают разные интернет-магазины. Сервис сегодня предлагает витрины более ста наиболее популярных интернет-магазинов со всего земного шара. Поэтому достаточно пары кликов, чтобы пользователь смог найти через сервис лучшее предложение по подходящей вещи.


Умный поиск

Если вам нужна женская обувь Alexander McQueen , достаточно ввести название бренда в поисковую строку. Система найдет подходящие товары автоматически. Затем произойдет автоматическое перенаправление на веб-ресурс онлайн-магазина, который реализует данный товар. Вам остается лишь оформить заказ. Благодаря такому умному поиску потребительской аудитории доступны миллионы товарных позиций. Поэтому если вы не знаете, что искать, можно легко затеряться в таком ассортиментном изобилии даже на несколько дней. Следовательно, поиск должен выполняться по соответствующим критериям:

- бренду;
- размеру;
- цвету;
- названию товара;
- моделям. 

Чтобы добиться удобства навигации по веб-сайту создатели сервиса создали тематические категории. Товар рассортирован по брендам. Если возникнет необходимость, пользователи смогут воспользоваться разнообразными фильтрами, помогающими подобрать нужные вещи по перечисленным выше параметрам.

Искать товары по сервису clouty.ru можно и визуально. Она позволяет пользователям загружать фотки, а умный алгоритм распознает изображенный объект и выдаст аналогичные товарные позиции или же подберет похожие вещи, обрабатывая весь ассортиментный ряд онлайн-магазинов. Подробная алгоритмы фильтров позволяют искать изделия по: материалам пошива, брендам как в отечественных, также и в зарубежных онлайн-магазинах. Пользователям предлагается отфильтровать товары по скидкам, объявленным разными интернет-магазинами. Информацию о проводимых продавцами акциях или же скидках сервис предоставляет на собственном веб-ресурсе каждому посетителю. Для этого нужно переместить подходящую вещь в раздел избранное. Сразу же после появления скидки на такую вещь покупатель получает соответствующее оповещение. Однако для этого придется пройти легкую регистрационную процедуру, после которой можно приступать к выбору приглянувшихся экземпляров.

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