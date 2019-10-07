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Сервис AKPP1
29 Января 2020
Теги: авто

Профессиональный ремонт кпп желающие смогут заказать в Автосервисе AKPP1 https://akpp1.com.ua по наиболее приемлемым расценкам. Опытные мастера сервиса после выполнения детальной диагностики называют автовладельцу сроки выполнения ремонтных работ блока АКПП. Средним сроком подобных работ в сервисе считается четыре сутки. Однако для его соблюдения на складе мастерской должны быть необходимые детали. Кроме этого автовладельцам здесь предоставляются экспертные консультационные услуги. Высококвалифицированные мастера помогут в выборе наиболее недорогого и рационального метода восстановления поврежденного АКПП. Они грамотно подберут смежные с моделью АКПП узлы или же запчасти. Доступны консультации как дистанционно, по телефону, также при личных встречах.

Автосервис придерживается принципа прозрачности всех выполняемых ремонтных работ. Поэтому каждый автовладелец может лично присутствовать при ремонте АКПП. На его глазах будет выполнена дефектовка (переборка АКПП). Допускается также присутствие доверенного лица. Каждый клиент может рассчитывать здесь на получение полного комплекса услуг. Ремонт трансмиссии осуществляется поэтапно. Сначала мастера выполняют полную переборку АКПП и восстановительные работы. Затем происходит чистка и заменяются любые детали или же расходные материалы. Меняется также трансмиссионное масло. Профессионалы сервиса внимательно следят за выполнением других необходимых работ, чтобы добиться исправной и полноценной работы АКПП.

На протяжении двадцатипятилетнего существования автосервис AKPP1 достигла внушительных результатов. Здесь работают матомеханики и мастера, специализирующиеся именно на ремонте АКПП. Каждый автовладелец, обратившийся в сервис, может рассчитывать на двухлетнюю гарантию или же 10 тыс. км. на любые выполненные здесь ремонтные работы. За пройденные годы специалистам сервиса удалось отремонтировать более 13500 коробок. В складском хозяйстве автосервиса имеется в наличии 99 процентов запчастей. Ускоренный ремонт АКПП занимает здесь одного до трех суток. Консультационными услугами клиентура сервиса пользуется абсолютно бесплатно.

Каждому посетителю предлагаются честные, адекватные расценки. Работают мастера по фиксированному прайсу, гарантируя безупречное качество выполняемых работ. Общая стоимость такого ремонта называется специалистами автосервиса только после завершения компьютерной диагностики. Составляется акт приема-передачи. Никаких сюрпризов здесь не бывает. Все осуществляется открыто и честно. Автовладельцы смогут заранее узнать от мастеров ориентировочную стоимость необходимых деталей. Здесь к работе относятся с особой ответственностью. Каждый клиент получает подтверждающую документацию и шестимесячную гарантию.

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