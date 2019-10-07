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Серьезная реорганизация
21 Января 2020
Теги: авто

От предыдущего Lancer WRC остался только кузов. Распределение веса теперь более оптимально, а центр тяжести — значительно ниже. Бросается в глаза новый аэродинамический пакет.

Команда считает, что ей удалось добиться прогресса с мотором; максимальный крутящий момент значительно увеличен. В сезоне 2000 г. Lancer WRC будет стартовать без активного дифференциала. Прежде чем запустить в гонки, Форнарис намерен его хорошенько "погонять". Еще одной отличительной особенностью новой машины будет... пятиступенчатая коробка передач. Несмотря на то, что другие команды предпочитает ездить с шестью передачами. Марио делает ставку на пятиступенчатую КПП с усиленными шестернями. В общем. Mitsubishi экспериментирует.

Экспериментальным выглядит и состав пилотов. В помощь к главной надежде — "Асфальтовому королю" Жилю Паниззи спортивный директор Свен Квандт пригласил сразу трех молодых пилотов: итальянца Джанлуиджи Галли, испанца Даниэля Солу и финна Кристиана Сохлберга. В команде надеются, что в течение года им удастся отшлифовать и автомобиль, и состав, чтобы в следующем сезоне вернуть себе утраченные позиции.

Серьезную реорганизацию затеяли и в Skoda. Надежды на то, что маленькая Fabia добьется больших успехов, чем крупногабаритная Octavia, пока не оправдались. Fabia осталась слишком тяжелой, с проблемной ходовой и ненадежным приводом. Кроме того, мотор оказался слишком оборотистым и. как следствие, ненадежным. При всем этом от машины часто требовали большего, чем она может дать, а методическая работа по доводке была скорее исключением, чем правилом.


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